ПВО уничтожила 15 дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями
ПВО уничтожила 15 дронов ВСУ над Белгородской и Брянской областями
Силы ПВО сбили за четыре часа 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской и Брянской областей, сообщило... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:42:00+03:00
2025-10-23T16:42:00+03:00
2025-10-23T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
белгородская область
