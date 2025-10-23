Путин назвал РГО надежным партнером для реализации инициатив

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Русское географическое общество может быть задействовано как надежный партнер для реализации деловых и благотворительных инициатив, заявил президент России Владимир Путин.

"Вместе с тем, уверен, вы можете рассчитывать на Русское географическое общество как на надежного партнера в реализации и ваших инициатив - и деловых, и благотворительных", - сказал Путин.