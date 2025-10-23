https://ria.ru/20251023/putin-2050198833.html
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии
В новом музее географии будут представлены артефакты, собранные за всю историю Русского географического общества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
россия
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии
Путин: в музее географии будут представлены артефакты за всю историю РГО