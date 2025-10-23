Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии
19:42 23.10.2025
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии
В новом музее географии будут представлены артефакты, собранные за всю историю Русского географического общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
общество
россия
владимир путин
русское географическое общество
россия
2025
Путин рассказал, что будет представлено в новом музее географии

Путин: в музее географии будут представлены артефакты за всю историю РГО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В новом музее географии будут представлены артефакты, собранные за всю историю Русского географического общества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будут представлены уникальные артефакты, собранные за всю историю РГО, и материалы о современных достижениях российской географической науки", - сказал Путин на заседании попечительского совета РГО.
Также он назвал этот проект масштабным.
В четверг на съезде РГО глава государства выступил с инициативой создать в России Музей географии.
