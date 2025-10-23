Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Русского географического общества (РГО) пошутил, что агитация в день выборов запрещена, но попросил участников съезда учесть заслуги Сергея Шойгу, который являлся кандидатом на пост президента общества.