Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО
18:35 23.10.2025 (обновлено: 19:35 23.10.2025)
Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО
Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО
политика
россия
сергей шойгу
владимир путин
русское географическое общество
Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО

Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Русского географического общества (РГО) пошутил, что агитация в день выборов запрещена, но попросил участников съезда учесть заслуги Сергея Шойгу, который являлся кандидатом на пост президента общества.
"Уважаемые друзья, сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. Ученый совет выдвинул на этот пост Сергея Кожугетовича Шойгу... Как известно агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду его заслуги по возрождению и развитию Русского географического общества", - с улыбкой сказал глава государства на съезде РГО. Зал встретил слова президента аплодисментами.
Решением съезда Шойгу переизбран на пост президента РГО.
Путин в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде РГО в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, заявил Путин
