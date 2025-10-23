Путин поддержал переизбрание Шойгу президентом РГО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде Русского географического общества (РГО) пошутил, что агитация в день выборов запрещена, но попросил участников съезда учесть заслуги Сергея Шойгу, который являлся кандидатом на пост президента общества.
«
"Уважаемые друзья, сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. Ученый совет выдвинул на этот пост Сергея Кожугетовича Шойгу... Как известно агитация в день выборов не проводится, но надеюсь, что все участники голосования будут иметь в виду его заслуги по возрождению и развитию Русского географического общества", - с улыбкой сказал глава государства на съезде РГО. Зал встретил слова президента аплодисментами.
Решением съезда Шойгу переизбран на пост президента РГО.
Путин в четверг выступил на очередном съезде РГО, который состоялся в Кремле. После этого президент осмотрел выставку проектов РГО, где представлены архивные документы, карты, фотографии, а также экспонаты, найденные во время экспедиций РГО.