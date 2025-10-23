Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о договоренностях с Трампом по встрече в Будапеште
19:25 23.10.2025 (обновлено: 19:30 23.10.2025)
Путин рассказал о договоренностях с Трампом по встрече в Будапеште
Путин рассказал о договоренностях с Трампом по встрече в Будапеште - РИА Новости, 23.10.2025
Путин рассказал о договоренностях с Трампом по встрече в Будапеште
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какие у него были достигнуты договоренности с президентом США Дональдом Трампом по подготовке их возможной встречи... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
россия
сша
будапешт
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
будапешт
Новости
в мире, россия, сша, будапешт, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Будапешт, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин рассказал о договоренностях с Трампом по подготовке встречи в Будапеште

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какие у него были достигнуты договоренности с президентом США Дональдом Трампом по подготовке их возможной встречи в Будапеште.
По словам Путина, в ходе его последнего телефонного разговора с Трампом, сама встреча и место ее проведения были предложены американской стороной. Путин сообщил, что согласился и отметил, что такие встречи нужно хорошо готовить.
"И для меня, и для американского президента было бы большой ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата. Надо сказать, что президент США с этим согласился, полностью согласился и сказал, что с их стороны над подготовкой этой встречи будет работать целый ряд должностных лиц действующей администрации. И некоторых из них он назвал", - рассказал Путин.
Президент РФ сказал Трампу, что после того, как американская сторона определится с окончательным списком тех, кто будет работать над подготовкой их встречи, Москва тоже объявит, кто будет работать с ее стороны.
"Но на первом этапе, без всякого сомнения, первые шаги в этом направлении должны сделать министр иностранных дел РФ (Сергей – ред.) Лавров и госсекретарь (США Марко – ред.) Рубио. Ну, на этом и порешили", - добавил Путин.
Ранее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Путин в четверг сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи.
В миреРоссияСШАБудапештВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
