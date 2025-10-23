Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/putin-2050189762.html
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке - РИА Новости, 23.10.2025
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке
Если количество российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке резко уменьшится, то вырастут цены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:07:00+03:00
2025-10-23T19:07:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_0:359:3001:2047_1920x0_80_0_0_ef7b8fed740ab989286a83302c1eccd3.jpg
https://ria.ru/20251023/dialog-2050188296.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010089222_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_eba26c4061204d3423d361e092061a46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, нефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Нефть
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке

Путин: если количество нефти из РФ уменьшится на мировом рынке, то вырастут цены

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Если количество российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке резко уменьшится, то вырастут цены, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин вышел к СМИ после XVII съезда Русского географического общества (РГО).
«
"Вот если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили", - сказал Путин журналистам.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Россия всегда поддерживала продолжение диалога, заявил Путин
Вчера, 19:03
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала