Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке - РИА Новости, 23.10.2025
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке
Если количество российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке резко уменьшится, то вырастут цены, заявил президент РФ Владимир Путин.
экономика
россия
владимир путин
нефть
россия
Путин оценил последствия уменьшения российской нефти на мировом рынке
Путин: если количество нефти из РФ уменьшится на мировом рынке, то вырастут цены