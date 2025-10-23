Рейтинг@Mail.ru
Географический музей должен быть большим и красивым, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
18:00 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/putin-2050162586.html
Географический музей должен быть большим и красивым, заявил Путин
Географический музей должен быть большим и красивым, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Географический музей должен быть большим и красивым, заявил Путин
Российский географический музей должен быть самым большим, красивым и многообразным, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:00:00+03:00
2025-10-23T18:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
русское географическое общество
общество, россия, владимир путин, русское географическое общество
Общество, Россия, Владимир Путин, Русское географическое общество
Географический музей должен быть большим и красивым, заявил Путин

Путин: российский географический музей должен быть самым большим и красивым

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российский географический музей должен быть самым большим, красивым и многообразным, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Профильных географических музеев в мире единицы. Наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России, причем он должен быть самым большим, красивым, многообразным и, безусловно, должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня", - сказал Путин на съезде Русского географического общества.
ОбществоРоссияВладимир ПутинРусское географическое общество
 
 
