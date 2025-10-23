Рейтинг@Mail.ru
17:57 23.10.2025 (обновлено: 17:59 23.10.2025)
Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, заявил Путин
россия, сергей шойгу, владимир путин, русское географическое общество, общество
Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Русское географическое общество, Общество
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде РГО в Москве
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу на XVII cъезде РГО в Москве
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО), секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу был одним из инициаторов возрождения РГО, напомнил президент России Владимир Путин.
"Уважаемые друзья, сегодня делегатам съезда предстоит избрать президента Русского географического общества. Ученый Совет выдвинул на этот пост Сергея Кужугетовича Шойгу. Он был одним из прямых инициаторов возрождения Русского географического общества в свое время", - сказал глава государства на съезде РГО.
Поздравление Путина со 180-летием Русского географического общества - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин поздравил РГО со 180-летием
18 августа, 00:07
 
РоссияСергей ШойгуВладимир ПутинРусское географическое обществоОбщество
 
 
