России нужно двигаться и смотреть вперед, заявил Путин

"Делегаты съезда знают, географический музей задумывался с самого начала работы РГО. Но уникальные артефакты из экспедиции Пржевальского, Миклухо-Маклая, Козлова и других великих ученых приходилось раздавать в чужие коллекции. А созданный в Петрограде в 1919 году географический музей через 20 лет был ликвидирован. Тоже по непонятным совершенно политическим соображениям. В 1919 году при большевиках уже был создан, и при них же, в 1940 почему-то, по политическим соображениям, закрыт. Ладно, это было в прошлом, а нам нужно двигаться и смотреть вперед", - сказал Путин на съезде.