Путин поручил создать в России музей географии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке, считает президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО) , а затем проведет заседание попечительского совета общества.

"Профильных географических музеев в мире единицы. Но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России", - сказал глава государства на съезде РГО.