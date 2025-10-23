https://ria.ru/20251023/putin-2050156341.html
Путин поручил создать в России музей географии
Путин поручил создать в России музей географии - РИА Новости, 23.10.2025
Путин поручил создать в России музей географии
Музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Музей географии должен быть создан в России в обязательном порядке, считает президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО) , а затем проведет заседание попечительского совета общества.
"Профильных географических музеев в мире единицы. Но наш музей в обязательном порядке должен быть создан в России", - сказал глава государства на съезде РГО.
Русское географическое общество
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России
и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.