Россия создаст суверенный ИИ только опираясь на свою культуру, заявил Путин

Россия сможет создать суверенные модели искусственного интеллекта (ИИ) только опираясь на свои культуру, мировоззрение и традиционные ценности, заявил президент РИА Новости, 23.10.2025
