Россия создаст суверенный ИИ только опираясь на свою культуру, заявил Путин
17:45 23.10.2025
Россия создаст суверенный ИИ только опираясь на свою культуру, заявил Путин
Россия сможет создать суверенные модели искусственного интеллекта (ИИ) только опираясь на свои культуру, мировоззрение и традиционные ценности, заявил президент РИА Новости, 23.10.2025
Россия сможет создать суверенные модели ИИ только опираясь на свои культуру, мировоззрение и традиционные ценности, заявил Путин
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия сможет создать суверенные модели искусственного интеллекта (ИИ) только опираясь на свои культуру, мировоззрение и традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит к технологической и мировоззренческой зависимости", - сказал глава государства на съезде Русского географического общества.
В НГУ разработали проект госстандарта по внедрению ИИ-проектов
20 октября, 05:29
В НГУ разработали проект госстандарта по внедрению ИИ-проектов
20 октября, 05:29
 
ТехнологиеВладимир ПутинРоссияРусское географическое общество
 
 
