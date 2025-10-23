Патриотизм рождается из знаний ее истории и географии, заявил Путин

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Патриотизм и чувство ответственности за судьбу Родины рождаются из знаний ее истории и географии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг принимает участие в заседании XVII съезда общества, а затем проведет заседание попечительского совета РГО.
"Патриотизм, чувство сопричастности к судьбе Родины и ответственности за ее будущее рождаются из знаний о ее истории и географии, о культурном и природном наследии Отечества", - сказал глава государства на съезде Русского географического общества.
Русское географическое общество в этом году отмечает 180-летие. Это не только одно из старейших и авторитетных общественных объединений страны, но и одно из старейших географических обществ мира. Оно объединяет специалистов в области географии и смежных наук, энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Сейчас основными направлениями деятельности РГО являются экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание книг и работа с молодежью. Общество насчитывает более 27 тысяч членов в России и за рубежом. Отделения РГО открыты во всех российских регионах.
