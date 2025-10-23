Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики
17:40 23.10.2025 (обновлено: 18:20 23.10.2025)
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики
Опыт Русского географического общества (РГО) нужно использовать в развитии Арктики, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики

Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
Президент РФ Владимир Путин на XVII cъезде Русского географического общества в Москве. 23 октября 2025
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Опыт Русского географического общества (РГО) нужно использовать в развитии Арктики, сообщил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание правительства, глав наших арктических северных территорий, регионов, РГО имеет огромный опыт работы в сложных полярных условиях. И, безусловно, его нужно использовать в реализации программ развития от экономики и инфраструктуры до экологии, туризма и социальной сферы", - сказал Путин во время съезда русского географического общества.
Путин рассказал о важности географии
