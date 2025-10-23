https://ria.ru/20251023/putin-2050152624.html
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики - РИА Новости, 23.10.2025
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики
Опыт Русского географического общества (РГО) нужно использовать в развитии Арктики, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:40:00+03:00
2025-10-23T17:40:00+03:00
2025-10-23T18:20:00+03:00
Путин призвал использовать опыт РГО в развитии Арктики
Путин заявил, что опыт РГО будет полезным для развития Арктики