К программе маткапитала надо подходить аккуратно, заявил Путин

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. К программе материнского капитала надо подходить аккуратно, прежде всего надо защитить интересы женщин и детей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Безусловно, надо думать о совершенствовании этого механизма (материнского капитала - ред.)... Надо защитить интересы детей и женщин, прежде всего. Он хоть и называется семейным иногда, я назвал его именно материнским капиталом неслучайно - надо защитить интересы женщины и ребенка. Прошу вас относиться к этому очень аккуратно", - сказал Путин.