Путин назвал причины демографической ситуации, сложившейся в России
15:17 23.10.2025
Путин назвал причины демографической ситуации, сложившейся в России
Президент РФ Владимир Путин рассказал о причинах демографической ситуации в России, отметив, что последствия Великой Отечественной войны и кризиса 1990-х годов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о причинах демографической ситуации в России, отметив, что последствия Великой Отечественной войны и кризиса 1990-х годов дают о себе знать до сих пор.
Путин проводит в четверг первое заседание Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики. Совет был образован указом главы государства в конце 2024 года. Его состав Путин утвердил в феврале текущего года. Председателем Совета назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Речь идет о будущем нашей страны... Как вы знаете, для нас свои последствия имеет и дает знать эхо двух демографических ям - это трагические потери времен Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной войны, и кризисного периода 90-х годов, которые произошли сразу же после развала Советского Союза", - сказал глава государства на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.
Путин учредил Совет по демографической и семейной политике
9 декабря 2024
