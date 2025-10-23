Как в Ростовской области поддерживают промышленность и кадры

Подготовка энергетиков к отопительному сезону в Ростовской области идет с опережением. Регион лидирует по темпам газификации и системно решает кадровый вопрос через профориентацию, целевое обучение и поддержку промышленных предприятий. Об этом и многом другом рассказал РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

Готовность к отопительному сезону – с опережением графика

Подготовка энергетиков к отопительному сезону 2025–2026 годов в Ростовской области началась сразу после завершения предыдущего – и ведется с опережением. Игорь Сорокин, ссылаясь на данные Минэнерго России, отметил, что большинство энергокомпаний региона имеют индекс готовности на уровне 90% и выше, а десять организаций достигли показателя в 100%.

По словам замгубернатора, это комплексная и непрерывная работа, от которой напрямую зависят комфорт и безопасность граждан.

"Для обеспечения надежности разработаны сценарные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, проведены учения. Увеличили объемы аварийных отключений, при этом бытовые потребители и социально значимые объекты исключены из этих графиков. Также сформированы дополнительные бригады, подготовлена спецтехника и резервные источники электроснабжения", – подчеркнул Сорокин.

Важными факторами являются стабильная укомплектованность кадрами и системная работа по оценке готовности территориальных сетевых организаций.

Инвестиции и надежность

"Топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в развитии экономики и повышении качества жизни", – сказал замгубернатора.

С учетом динамичного экономического роста и рисков погодных аномалий нагрузка на энергосистему региона продолжает увеличиваться – особенно на подстанциях 500 кВ "Ростовская" и "Шахты". В ответ "Россети" ввели в эксплуатацию вторую группу автотрансформаторов на подстанции "Ростовская". Это позволило исключить ограничения потребителей даже в аномальную жару.

Сетевые компании активно реализуют ремонтные и инвестиционные программы. На первоочередные мероприятия по обеспечению надежного энергоснабжения в рамках регуляторных соглашений на 2026–2031 годы планируется направить около 19 миллиардов рублей.

Особый статус получил филиал "Ростовэнерго" – он признан системообразующей территориальной сетевой организацией. Утверждена также пятилетняя программа повышения надежности на 20,3 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов рублей выделено из федерального бюджета уже в этом году.

Газификация региона

По словам Сорокина, газификация является одной из приоритетных задач, поставленных президентом страны.

В текущем году "Газпром" завершает программу газификации Ростовской области на 2021–2025 годы, которая показала свою эффективность. Так, в 2024 году в Ростовской области было газифицировано 36 населенных пунктов, а техническую возможность подключения получили более 7,5 тысячи домов, что превышает плановые показатели. Регион входит в десятку лидеров России по реализации программы социальной газификации, отметил замгубернатора.

По итогам рабочей встречи с руководителем ООО "Газпромгазификация" сформирована программа газификации области на следующий пятилетний период, сейчас она находится на утверждении.

На 2025 год запланирована догазификация свыше 4,5 тысячи домовладений. Размер компенсации на работы внутри участков составляет 100 тысяч рублей, а круг получателей поддержки ежегодно расширяется.

"Ростовская область – лидер в стране по отработке заявок и подключению социальных учреждений. Мы также обеспечили бесперебойную работу Вечных огней и Огней памяти на территории области, проведя их газификацию и техническое обслуживание", – отметил замгубернатора.

Технологическое лидерство

"Задачей региональной промышленной политики является развитие как отраслей нашей специализации, так и новых направлений с учетом текущих реалий. Главная цель – обеспечение технологического лидерства в рамках национальных проектов, как это определено президентом страны и губернатором", – отметил Сорокин.

Ведущие предприятия региона демонстрируют высокую степень локализации. Так, на Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) выпускается новая разработка — электровоз ЭМКА-2, более чем на 90% состоящий из отечественных компонентов. На "ТМХ-Электротех" налажено производство тяговых двигателей и генераторов.

Особое внимание Сорокин уделил первому в стране промышленному государственно-частному партнерству по модернизации и расширению производства электровозов. В сельхозмашиностроении "Ростсельмаш" представил две новые разработки: мощный кормоуборочный комбайн и трактор.

Регион также активно развивает новые высокотехнологичные отрасли. На базе завода "Бештау" формируется межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности, где уже запущено производство комплектующих и создается технопарк. В планах – трансфер технологий и запуск серийного производства печатных плат.

Кроме того, Ростовская область входит в число лидеров по разработке беспилотных систем. В 2024 году в регионе создан Научно-производственный центр "БАС", который уже привлекает резидентов, а в 2025 году получил федеральную субсидию на оснащение.

Экспорт как вектор развития

"Высокотехнологичному экспорту и развитию компетенций мы уделяем пристальное внимание. Это подтверждается реализацией перспективных проектов, направленных на обеспечение технологического лидерства", – подчеркнул Сорокин.

Так, на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о партнерстве с машиностроительным дивизионом "Росатома". На площадке "Атоммаш" будет создано производство турбин.

Международное сотрудничество развивается и через выставочную деятельность. На международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" были достигнуты договоренности между "Сальсксельмашем" и "Минским тракторным заводом" о совместной разработке и поставке новых погрузчиков. Также планируется сотрудничество с белорусским холдингом "Амкодор" в сфере развития сервисной сети спецтехники.

Финансирование региона

Несмотря на санкционное давление и ограниченность регионального бюджета, Ростовская область успешно привлекает значительные объемы финансирования на промышленные проекты.

"Мы максимально эффективно используем ресурсы федерального уровня", – заявил Сорокин.

Предприятия региона в 2024 году привлекли 16 миллиардов рублей господдержки (без учета займов Фонда развития промышленности), а с начала 2025 года – уже более 12 миллиардов рублей. Продолжает оставаться востребованной промышленная ипотека: объем выданных кредитов достиг 5,6 миллиарда рублей.

Также с учетом высокой ключевой ставки возрастает роль фондов развития промышленности. Ежегодно проводится докапитализация регионального фонда, что позволяет выдавать займы предприятиям. При этом Ростовская область входит в пятерку регионов России по эффективности реализации промышленной политики.

Кроме финансовых инструментов, регион активно использует административные ресурсы: участвует в формировании промышленной политики на федеральном уровне и отстаивает интересы местных компаний.

© Фото : Трофимчук Анастасия Романовна Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин © Фото : Трофимчук Анастасия Романовна Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин

Кадры как основа промышленного роста

По мнению Сорокина, подготовка кадров – критически важный аспект.

Регион активно занимается профориентационными мероприятиями. Так, школьники участвуют в акциях "Неделя без турникетов", олимпиаде "Звезда", форуме "Инженеры Будущего". Также команда области стала призером всероссийского конкурса "Кадры для цифровой промышленности "Кибердром", который проводится Минпромторгом РФ.

Система подготовки выстроена вертикально: от колледжей до предприятий. Регион активно участвует и привлекается к работе форума "Инженеры Будущего", что помогает заинтересовать старшеклассников инженерными специальностями.

"Взаимодействуем с вузами и колледжами, добиваясь увеличения квот на целевое обучение для подготовки инженеров и рабочих специальностей", – рассказал Сорокин.

Предприятия привлекают студентов к стажировкам, вкладывают средства в оснащение учебных заведений, а региональные власти предусмотрели инвестиционный налоговый вычет для таких инвесторов.