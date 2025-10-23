Рейтинг@Mail.ru
Андрей Кравченко встретился с участниками проекта "ГЛАВная команда" 23.10.2025
23.10.2025
Андрей Кравченко встретился с участниками проекта "ГЛАВная команда"
Андрей Кравченко встретился с участниками проекта "ГЛАВная команда" - РИА Новости, 23.10.2025
Андрей Кравченко встретился с участниками проекта "ГЛАВная команда"
Очередная встреча участников городского образовательного проекта "ГЛАВная команда" состоялась в среду, в ходе которой при участии главы Новороссийска Андрея... РИА Новости, 23.10.2025
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
новороссийск
Новости
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Андрей Кравченко встретился с участниками проекта "ГЛАВная команда"

Кравченко встретился с участниками образовательного проекта "ГЛАВная команда"

© Фото : Андрей Кравченко/ВКонтактеГлава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко
Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Андрей Кравченко/ВКонтакте
Глава муниципального образования город-герой Новороссийск Андрей Кравченко. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Очередная встреча участников городского образовательного проекта "ГЛАВная команда" состоялась в среду, в ходе которой при участии главы Новороссийска Андрея Кравченко прошло обсуждение реализации значимых для города инициатив, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Основной целью проекта является вовлечение жителей в процесс развития городской среды. Разные точки зрения и идеи помогают в решении актуальных вопросов.
В 2024 году участники прошли несколько модулей образовательных программ, направленных на развитие лидерских и управленческих компетенций. Получив необходимые знания во время образовательных модулей, 100 участников вошли в команду главы города и приступили к реализации собственных проектов, направленных на развитие бизнеса, спорта, городской инфраструктуры, экологического воспитания, отраслей туризма и образования.
""ГЛАВная команда" объединяет наших неравнодушных новороссийцев и является важным шагом на пути успешного развития города. Благодаря совместной работе мы эффективно внедряем социальные инициативы, воплощаем в жизнь идеи, которые направлены на формирование комфортного и современного облика города", — приводит пресс-служба слова Кравченко.
Во время встречи активисты программы доложили о реализации 13 проектов, среди которых: "Стратегия развития команды главы", "Взаимодействие власти и бизнеса", "Виндсерфинг для всех", "Информационное и навигационное оснащение остановочных комплексов общественного транспорта", "Экожитель", "Создание общественного пространства в станице Раевская".
Помимо этого, они представили "Создание Ресурсного центра на территории станции Раевской", "Реконструкция улицы Славы, станция Раевская", "Создание первого конфессионального общеобразовательного учреждения в городе Новороссийске", "Стратегия круглогодичного привлечения российских и иностранных туристов в город-герой Новороссийск", "Питомец — не игрушка", "Формула безопасности ребенка", "Финансовая безопасность".
НовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
