В Telegram-канале "Утро Дагестан" выявили признаки ненависти к израильтянам

МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Более 120 постов с признаками возбуждения ненависти и вражды к гражданам Израиля и представителям власти России выявили в Telegram-канале "Утро Дагестан", с которого координировали массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, сказал прокурор на заседании Верховного суда республики по рассмотрению уголовного дела об организации беспорядков, передает корреспондент РИА Новости.

По данным следствия, в Telegram-канале "Утро Дагестан" были размещены призывы прибыть 23 октября к 19 часам к аэропорту Махачкалы для встречи прилетевших из Израиля , чтобы "не допустить их прибытия путем массовых беспорядков". Тогда на канале было около 66 тысяч подписчиков.

В ходе исследования 124 публикаций – текстов, фото и видео, размещенных в канале "Утро Дагестан" 29 и 30 октября, - "установлено наличие в них лингвистических, психологических признаков возбуждения ненависти и вражды к группам лиц, выделенных по признаку территориальной принадлежности и отношения к религии, а также принадлежности к представителям государственной власти РФ". Также в них нашли лингвистические и психологические признаки призывов к насильственным действиям в отношении перечисленных групп.

Основал Telegram-канал, по данным следствия, Абакар Абакаров. Как сообщил гособвинитель, в одном из видео в YouTube он и сам назвал себя администратором и владельцем сообщества и "основным координатором протестной деятельности в кавказском регионе, в том числе беспорядков 29 октября 2023 года в аэропорту города Махачкалы".

Администратором канала также был Исраил Ахмеднабиев, известный как Абу Умар Саситлинский. Он ранее был объявлен в международный розыск за создание террористического сообщества, по данным следствия, сейчас проживает в Турции

В организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы обвиняются Абакаров, Саситлинский и бывший депутат Госдумы Ильи Пономарев *, все трое в розыске. По данным следствия, 29 октября 2023 года они размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.

В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.

Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.