Премьер Бельгии пообещал помешать решению использовать российские активы
Премьер Бельгии пообещал помешать решению использовать российские активы
Премьер Бельгии Барт де Вевер обещал сделать "все возможное", чтобы заблокировать решение об использовании активов РФ в ЕС в случае отсутствия разумного... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:23:00+03:00
2025-10-23T10:23:00+03:00
2025-10-23T10:24:00+03:00
Де Вевер пообещал помешать решению об использовании российских активов