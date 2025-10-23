Рейтинг@Mail.ru
10:23 23.10.2025
в мире
бельгия
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире, бельгия, россия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Бельгия, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия
Премьер Бельгии пообещал помешать решению использовать российские активы

Де Вевер пообещал помешать решению об использовании российских активов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер обещал сделать "все возможное", чтобы заблокировать решение об использовании активов РФ в ЕС в случае отсутствия разумного предложения от ЕК.
"Если требования Бельгии, включая прозрачность легальной базы, разделение рисков, участие всех стран с российскими активами в этом предложении - будут выполнены, то мы могли бы двигаться вперед. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском уровне, а также на национальном, политическом и юридическом, чтобы остановить это решение", - заявил он.
Флаги Бельгии и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Премьер Бельгии высказался о конфискации российских активов
26 августа, 15:58
 
