Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 23.10.2025 (обновлено: 10:43 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/premer-2050006797.html
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов - РИА Новости, 23.10.2025
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов
Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T10:17:00+03:00
2025-10-23T10:43:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959481_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6d933856ddd2cea70d57024b5a1965a3.jpg
https://ria.ru/20250826/es-2037686906.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959481_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_22fdbb5c962ce174607c6e286634e43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, брюссель, евросоюз
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Евросоюз
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов

Премьер Бельгии призвал ЕС готовиться к последствиям блокировки активов России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором должны обсуждаться возможные предложения по использованию активов России на нужды Украины.
"Государства-члены ЕС должны понимать, что если они заберут деньги России, то они заберут наши деньги. Компании европейского происхождения будут арестованы в России. Замороженные на Западе деньги, которые также находятся в России, будут изъяты. И, возможно, другие дружественные России страны поступят так же. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы это не привело к обратным последствиям", - заявил он.
Флаги Бельгии и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Премьер Бельгии высказался о конфискации российских активов
26 августа, 15:58
 
В миреРоссияБельгияБрюссельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала