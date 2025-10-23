Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де Вевер перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором должны обсуждаться возможные предложения по использованию активов России на нужды Украины.