Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов - РИА Новости, 23.10.2025
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов
Если ЕС использует активы РФ, надо готовиться к ответным мерам в отношении западных активов в РФ и в дружественных ей странах, заявил премьер Бельгии Барт де... РИА Новости, 23.10.2025
Премьер Бельгии предупредил о последствиях использования российских активов
Премьер Бельгии призвал ЕС готовиться к последствиям блокировки активов России