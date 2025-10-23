Рейтинг@Mail.ru
Бизнес-форум в Ижевске объединил 150 предпринимателей
Твой бизнес
 
18:23 23.10.2025
Бизнес-форум в Ижевске объединил 150 предпринимателей
Бизнес-форум в Ижевске объединил 150 предпринимателей - РИА Новости, 23.10.2025
Бизнес-форум в Ижевске объединил 150 предпринимателей
Форум "Мой бизнес. Селлеры 360", собравший 150 предпринимателей из сферы онлайн-торговли, прошел в Ижевске, сообщает пресс-служба правительства Удмуртской... РИА Новости, 23.10.2025
Бизнес-форум в Ижевске объединил 150 предпринимателей

В Ижевске прошел форум для предпринимателей "Мой бизнес. Селлеры 360"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Селлеры 360", собравший 150 предпринимателей из сферы онлайн-торговли, прошел в Ижевске, сообщает пресс-служба правительства Удмуртской республики.
Мероприятие для представителей цифрового бизнеса организовали корпорация развития Удмуртии и центр "Мой бизнес" при поддержке Минэкономики республики.
По данным пресс-службы, форум был посвящен развитию компетенций предпринимателей, работающих на маркетплейсах, а также созданию площадки для обмена опытом и выстраивания деловых связей. Мероприятие прошло в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.
Начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности министерства экономики Удмуртской Республики Альбина Прозорова, обращаясь к участникам, отметила стремительное развитие рынка электронной коммерции в регионе.
"Интересно, что в 2024 году 80% новых индивидуальных предпринимателей основным видом деятельности для себя выбрали как раз электронную торговлю. Во многом это происходит благодаря тем условиям, которые мы создаем в республике: пониженные налоговые ставки, льготные займы и другие меры поддержки", – приводит пресс-служба слова Прозоровой.
По ее словам, современные селлеры являются не просто продавцами, а частью большой развивающейся экосистемы.
В частности, на форуме прошла открытая встреча предпринимателей с представителями налоговой службы. На ней обсудили актуальные вопросы налогового администрирования, льгот и последние изменения в законодательстве.
"Форум стал не просто площадкой для обучения, но и реальной возможностью объединить опыт, знания и ресурсы бизнеса, власти и институтов поддержки", – отметил директор корпорации развития, руководитель центра "Мой бизнес" Эмиль Бикмеев.
Он подчеркнул, что только в партнерстве можно обеспечить устойчивое развитие предпринимательства в регионе.
