Бизнес-форум в Ижевске объединил 150 предпринимателей

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Форум "Мой бизнес. Селлеры 360", собравший 150 предпринимателей из сферы онлайн-торговли, прошел в Ижевске, сообщает пресс-служба правительства Удмуртской республики.

Мероприятие для представителей цифрового бизнеса организовали корпорация развития Удмуртии и центр "Мой бизнес" при поддержке Минэкономики республики.

По данным пресс-службы, форум был посвящен развитию компетенций предпринимателей, работающих на маркетплейсах, а также созданию площадки для обмена опытом и выстраивания деловых связей. Мероприятие прошло в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

Начальник управления по развитию малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности министерства экономики Удмуртской Республики Альбина Прозорова, обращаясь к участникам, отметила стремительное развитие рынка электронной коммерции в регионе.

"Интересно, что в 2024 году 80% новых индивидуальных предпринимателей основным видом деятельности для себя выбрали как раз электронную торговлю. Во многом это происходит благодаря тем условиям, которые мы создаем в республике: пониженные налоговые ставки, льготные займы и другие меры поддержки", – приводит пресс-служба слова Прозоровой.

По ее словам, современные селлеры являются не просто продавцами, а частью большой развивающейся экосистемы.

В частности, на форуме прошла открытая встреча предпринимателей с представителями налоговой службы. На ней обсудили актуальные вопросы налогового администрирования, льгот и последние изменения в законодательстве.

"Форум стал не просто площадкой для обучения, но и реальной возможностью объединить опыт, знания и ресурсы бизнеса, власти и институтов поддержки", – отметил директор корпорации развития, руководитель центра "Мой бизнес" Эмиль Бикмеев.