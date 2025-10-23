Рейтинг@Mail.ru
В Копейске потушили пожар после взрыва - РИА Новости, 23.10.2025
09:44 23.10.2025 (обновлено: 12:37 23.10.2025)
В Копейске потушили пожар после взрыва
Пожар после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 окт – РИА Новости. Пожар после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
Ранее он сообщил, что на предприятии в Копейске, где произошел взрыв, подтверждена гибель 10 человек, продолжаются поисковые работы. Госпитализированы 5 человек, их состояние стабильно тяжелое, отмечал губернатор.
"Пожар после взрыв в Копейске ликвидирован", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что идет обследование территории. Для проведения разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра, также на месте организована работа психологической службы МЧС России в количестве 10 специалистов, сообщил Текслер.
