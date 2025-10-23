https://ria.ru/20251023/pozhar-2049999856.html
В Копейске потушили пожар после взрыва
В Копейске потушили пожар после взрыва
Пожар после взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. РИА Новости, 23.10.2025
