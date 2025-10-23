При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек

БЕЛГОРОД, 23 окт – РИА Новости. Ещё восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в четверг губернатор сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированным атакам беспилотников ВСУ, ранены 12 мирных жителей. Шесть человек пострадали в Белгородском районе при атаке дронов на коммерческий объект. Кроме того, в Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний.
«
"Ещё восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ. Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде возросло до девяти. В городскую больницу №2 города Белгорода госпитализированы две девушки — 17 и 23 лет. 23-летняя пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Ей диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней девушки минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Ещё один пострадавший — 16-летний юноша, обратившийся за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу с баротравмой. После оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что также в Белгороде при атаке беспилотника на административное здание пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно.
"В результате атак беспилотников в Белгородском районе пострадали два мирных жителя. В селе Ясные Зори от удара дрона по легковому автомобилю ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и баротравмой он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. В посёлке Майский ранен 12-летний мальчик. В детской областной клинической больнице ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча", - уточнил губернатор.
В Грайворонском округе, по информации главы области, пострадали два мирных жителя. В селе Гора-Подол от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Замостье в результате атаки беспилотника женщина получила баротравму. Для дальнейшего обследования она переведена в городскую больницу №2.
