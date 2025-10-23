Рейтинг@Mail.ru
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 23.10.2025 (обновлено: 20:11 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/postradavshie-2050202308.html
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек - РИА Новости, 23.10.2025
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек
Ещё восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:02:00+03:00
2025-10-23T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050129386_0:198:960:738_1920x0_80_0_0_700619771f5ac268b44c116faea252c8.jpg
https://ria.ru/20251022/ukraina-2049702212.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050129386_0:131:960:851_1920x0_80_0_0_9bc2aad788b4f3c756f67afc698128b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек

Гладков: еще 8 человек пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 23 октября 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 23 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 23 окт – РИА Новости. Ещё восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее в четверг губернатор сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированным атакам беспилотников ВСУ, ранены 12 мирных жителей. Шесть человек пострадали в Белгородском районе при атаке дронов на коммерческий объект. Кроме того, в Белгороде дрон атаковал остановочный комплекс, в результате чего пострадали шестеро, из них один несовершеннолетний.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Иначе будет в сто раз хуже: Путин обязан срочно дать Украине передышку
22 октября, 08:00
«

"Ещё восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ. Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде возросло до девяти. В городскую больницу №2 города Белгорода госпитализированы две девушки — 17 и 23 лет. 23-летняя пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Ей диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней девушки минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Ещё один пострадавший — 16-летний юноша, обратившийся за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу с баротравмой. После оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что также в Белгороде при атаке беспилотника на административное здание пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась, лечение он продолжит амбулаторно.
"В результате атак беспилотников в Белгородском районе пострадали два мирных жителя. В селе Ясные Зори от удара дрона по легковому автомобилю ранен мужчина. С минно-взрывной травмой и баротравмой он госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. В посёлке Майский ранен 12-летний мальчик. В детской областной клинической больнице ему диагностированы минно-взрывная травма и осколочное ранение плеча", - уточнил губернатор.
В Грайворонском округе, по информации главы области, пострадали два мирных жителя. В селе Гора-Подол от удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и непроникающее осколочное ранение живота, лечение будет проходить амбулаторно. В селе Замостье в результате атаки беспилотника женщина получила баротравму. Для дальнейшего обследования она переведена в городскую больницу №2.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала