При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали восемь человек

"Ещё восемь мирных жителей пострадали при атаках беспилотников ВСУ. Количество пострадавших в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс в Белгороде возросло до девяти. В городскую больницу №2 города Белгорода госпитализированы две девушки — 17 и 23 лет. 23-летняя пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Ей диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения живота, рук и ног. У 17-летней девушки минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. Ещё один пострадавший — 16-летний юноша, обратившийся за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу с баротравмой. После оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков в Telegram-канале.