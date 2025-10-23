Рейтинг@Mail.ru
Польша и США обсуждают поставки американского СПГ на Украину - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/polsha-2050127197.html
Польша и США обсуждают поставки американского СПГ на Украину
Польша и США обсуждают поставки американского СПГ на Украину - РИА Новости, 23.10.2025
Польша и США обсуждают поставки американского СПГ на Украину
Польша и США обсуждают поставки американского сжиженного газа на Украину, сообщает министерство энергетики Польши. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:00:00+03:00
2025-10-23T17:00:00+03:00
в мире
польша
сша
украина
westinghouse electric
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_96:0:2308:1244_1920x0_80_0_0_c9872707c2a07151be89a0d22470f4bc.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2049962214.html
польша
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_373:0:2032:1244_1920x0_80_0_0_cc2e1ef7917f6c1e354da5c434ed3847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша, украина, westinghouse electric
В мире, Польша, США, Украина, Westinghouse Electric
Польша и США обсуждают поставки американского СПГ на Украину

Минэнерго Польши сообщило об обсуждении с США поставок СПГ на Украину

CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuРатуша в Валбжихе
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w Wałbrzychu
Ратуша в Валбжихе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Польша и США обсуждают поставки американского сжиженного газа на Украину, сообщает министерство энергетики Польши.
"Государственный секретарь министерства энергетики, уполномоченный правительства по вопросом стратегической энергетической инфраструктуры Войцех Врохна завершил визит в Вашингтон, посвященный укреплению сотрудничества в ключевых энергетических областях - ядерной энергетике и СПГ", - говорится в сообщении.
По информации польского минэнерго, в ходе переговоров обсуждалось "увеличение поставок американского СПГ через польский газовый хаб - с целью обеспечения энергетической безопасности всего региона, включая Украину".
Кроме того, в ходе серии встреч в США обсуждался "прогресс в переговорах о строительстве первой в Польше атомной электростанции компаниями Westinghouse и Bechtel".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп считает, что Россия хочет контроля над всех Украиной
Вчера, 01:03
 
В миреПольшаСШАУкраинаWestinghouse Electric
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала