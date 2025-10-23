Рейтинг@Mail.ru
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/polsha-2050002362.html
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ
Секретные военные документы найдены на свалке в Польше, сообщает издание Onet. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:50:00+03:00
2025-10-23T09:50:00+03:00
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_fdbbc19570724a2c02864d4704c4ee21.jpg
https://ria.ru/20240910/polsha-1971869550.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_048224c2d6a1fcb9fa675e7f966079d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ

Onet: на свалке в Польше нашли секретные военные документы

© AP Photo / Alik KepliczФлаг Польши и НАТО на польском танке
Флаг Польши и НАТО на польском танке - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Флаг Польши и НАТО на польском танке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Секретные военные документы найдены на свалке в Польше, сообщает издание Onet.
Неделю назад сообщалось, что на одной из свалок в Польше были найдены несколько сотен секретных документов, среди которых карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ на случай войны, оперативные процедуры, технические описания складов взрывчатых веществ, личные данные сотрудников подразделений, планы развертывания одного из подразделений в рамках учений и другие.
"Владелец земельного участка в Сувалках обнаружил в мусоре, который выбросила фирма, ремонтирующая принадлежавшее армии здание, личные данные солдат из частей на восточном фланге и документы, содержащие чувствительную для безопасности государства информацию", - говорится в сообщении.
По данным издания, фирма, о которой идет речь, была выбрана для проведения работ по результатам тендера, несмотря на то, что в отношении ее владельца велось прокурорское расследование, а он сам попал под стражу.
Один из военнослужащих, которому журналисты показали касающиеся его документы, отреагировал на ситуацию очень резко. "Я не буду комментировать это, потому что мне придется использовать нецензурные слова", - сказал он.
Польская журналистка Каролина Баца-Погожельская продавала на своем YouTube-канале вещи российских военных - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Польская журналистка запуталась в показаниях о вещах российских солдат
10 сентября 2024, 16:07
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала