В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ

ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Секретные военные документы найдены на свалке в Польше, сообщает издание Onet.

Неделю назад сообщалось, что на одной из свалок в Польше были найдены несколько сотен секретных документов, среди которых карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ на случай войны, оперативные процедуры, технические описания складов взрывчатых веществ, личные данные сотрудников подразделений, планы развертывания одного из подразделений в рамках учений и другие.

"Владелец земельного участка в Сувалках обнаружил в мусоре, который выбросила фирма, ремонтирующая принадлежавшее армии здание, личные данные солдат из частей на восточном фланге и документы, содержащие чувствительную для безопасности государства информацию", - говорится в сообщении.

По данным издания, фирма, о которой идет речь, была выбрана для проведения работ по результатам тендера, несмотря на то, что в отношении ее владельца велось прокурорское расследование, а он сам попал под стражу.