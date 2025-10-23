https://ria.ru/20251023/polsha-2050002362.html
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 23.10.2025
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ
Секретные военные документы найдены на свалке в Польше, сообщает издание Onet. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T09:50:00+03:00
2025-10-23T09:50:00+03:00
2025-10-23T09:50:00+03:00
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_0:111:2001:1236_1920x0_80_0_0_fdbbc19570724a2c02864d4704c4ee21.jpg
https://ria.ru/20240910/polsha-1971869550.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111878/17/1118781785_102:0:1897:1346_1920x0_80_0_0_048224c2d6a1fcb9fa675e7f966079d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше на свалке нашли секретные военные документы, пишут СМИ
Onet: на свалке в Польше нашли секретные военные документы
ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Секретные военные документы найдены на свалке в Польше, сообщает издание Onet.
Неделю назад сообщалось, что на одной из свалок в Польше
были найдены несколько сотен секретных документов, среди которых карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ на случай войны, оперативные процедуры, технические описания складов взрывчатых веществ, личные данные сотрудников подразделений, планы развертывания одного из подразделений в рамках учений и другие.
"Владелец земельного участка в Сувалках обнаружил в мусоре, который выбросила фирма, ремонтирующая принадлежавшее армии здание, личные данные солдат из частей на восточном фланге и документы, содержащие чувствительную для безопасности государства информацию", - говорится в сообщении.
По данным издания, фирма, о которой идет речь, была выбрана для проведения работ по результатам тендера, несмотря на то, что в отношении ее владельца велось прокурорское расследование, а он сам попал под стражу.
Один из военнослужащих, которому журналисты показали касающиеся его документы, отреагировал на ситуацию очень резко. "Я не буду комментировать это, потому что мне придется использовать нецензурные слова", - сказал он.