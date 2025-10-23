https://ria.ru/20251023/politsiya-2050031898.html
Полиция Румынии заявила, что угрозы безопасности посольству России нет
Полиция Румынии заявила, что угрозы безопасности посольству России нет - РИА Новости, 23.10.2025
Полиция Румынии заявила, что угрозы безопасности посольству России нет
Угрозы безопасности посольству России в Бухаресте после попытки авто протаранить его ворота не было, жертв и значительного материального ущерба не... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:47:00+03:00
2025-10-23T11:47:00+03:00
2025-10-23T11:47:00+03:00
в мире
россия
бухарест
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050059606_0:181:636:539_1920x0_80_0_0_5be48485d6c61b36e0c1daf44aba6f72.jpg
https://ria.ru/20251013/rumynija-2047911705.html
россия
бухарест
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050059606_0:149:637:626_1920x0_80_0_0_b0d3916191e03315645369657ded8f80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бухарест, румыния
В мире, Россия, Бухарест, Румыния
Полиция Румынии заявила, что угрозы безопасности посольству России нет
Digi24: полиция Румынии сообщила об отсутствии угрозы посольству РФ после наезда
КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Угрозы безопасности посольству России в Бухаресте после попытки авто протаранить его ворота не было, жертв и значительного материального ущерба не зафиксировано, сообщает в четверг румынское телевидение Digi24 со ссылкой на жандармерию.
"Жандармерия поясняет, что безопасность дипломатического объекта не была поставлена под угрозу, жертв и значительного материального ущерба зафиксировано не было", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телевидения.
За попытку протаранить на авто ворота посольства РФ
в Бухаресте
был задержан 53-летний гражданин Румынии
. Предположительно, он находился в наркотическом опьянении.