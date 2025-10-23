Полиция Румынии заявила, что угрозы безопасности посольству России нет

КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Угрозы безопасности посольству России в Бухаресте после попытки авто протаранить его ворота не было, жертв и значительного материального ущерба не зафиксировано, сообщает в четверг румынское телевидение Digi24 со ссылкой на жандармерию.