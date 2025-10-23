В Подмосковье задержали водителя, пытавшегося залезть под куртку школьницы

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мужчина, совершивший противоправные действия в отношении школьницы в автобусе в Красногорске, был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что задержан водитель автобуса, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении ребенка в Красногорске - он пытается залезть под куртку девочки.
"МВД России публикует видео с злоумышленником, который совершил противоправные действия в отношении школьницы в рейсовом автобусе в Красногорске. Он был задержан полицейскими в аэропорту при попытке покинуть нашу страну", - написала Волк в Telegram-канале.
На видео задержанный рассказал, что ничего не знает про эту ситуацию, он разговаривал по телефону и "не знал, куда поставил руку".
"Не специально, случайно. Я не знаю", - заявил мужчина.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ранее сообщило, что водитель маршрутки 1212к в Красногорске уволен за недопустимые действия в отношении девочки, материалы по инциденту направлены в правоохранительные органы.
