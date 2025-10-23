В Подмосковье задержали водителя, пытавшегося залезть под куртку школьницы

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мужчина, совершивший противоправные действия в отношении школьницы в автобусе в Красногорске, был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

На видео задержанный рассказал, что ничего не знает про эту ситуацию, он разговаривал по телефону и "не знал, куда поставил руку".