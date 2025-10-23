Рейтинг@Mail.ru
11:48 23.10.2025
В Подмосковье задержали водителя, пытавшегося залезть под куртку школьницы
происшествия
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
красногорск
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, красногорск, россия, московская область (подмосковье), ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красногорск, Россия, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мужчина, совершивший противоправные действия в отношении школьницы в автобусе в Красногорске, был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что задержан водитель автобуса, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении ребенка в Красногорске - он пытается залезть под куртку девочки.
"МВД России публикует видео с злоумышленником, который совершил противоправные действия в отношении школьницы в рейсовом автобусе в Красногорске. Он был задержан полицейскими в аэропорту при попытке покинуть нашу страну", - написала Волк в Telegram-канале.
На видео задержанный рассказал, что ничего не знает про эту ситуацию, он разговаривал по телефону и "не знал, куда поставил руку".
"Не специально, случайно. Я не знаю", - заявил мужчина.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ранее сообщило, что водитель маршрутки 1212к в Красногорске уволен за недопустимые действия в отношении девочки, материалы по инциденту направлены в правоохранительные органы.
ПроисшествияКрасногорскРоссияМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
