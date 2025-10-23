Путин назвал поддержку семей однозначным приоритетом

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Поддержка семей - это однозначный приоритет, важна консолидация государства, бизнеса, общества и поддержка со стороны СМИ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сразу хочу подчеркнуть, поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей - важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития. Оно затрагивает практически все сферы жизни, всё, что нужно и значимо для наших людей. Это однозначный приоритет, поскольку речь идёт о будущем нашей страны. И здесь особенно важны координация, консолидация усилий государства, бизнеса, гражданского общества, служителей наших традиционных религий и, безусловно, всем нам нужна поддержка средств массовой информации", - сказал Путин на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
