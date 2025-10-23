Глава Удмуртии и генеральный директор РЖД обсудили перспективы работы

УФА, 23 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов обсудил с генеральным директором — председателем правления РЖД Олегом Белозёровым совместные проекты с регионом: улучшение качества транспортных услуг, строительство комфортных объектов и создание благоприятных условий для занятия спортом, развития инфраструктуры на селе, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Вместе с РЖД мы движемся в верном направлении. У нас много важных совместных проектов, которые касаются каждого жителя республики. Вот уже несколько лет мы делаем комфортнее и доступнее пассажирские перевозки. РЖД вносят значительный вклад в развитие железнодорожной артерии в Удмуртии", - приводятся слова Бречалова.

Он рассказал, что в Можге это новый транспортно-пересадочный узел, в Глазове — благоустройство территории железнодорожной станции, в Ижевске — новая пассажирская платформа на перегоне Ижевск – Заводская и новые шумозащитные экраны.

Бречалов отметил, что крупнейший перевозчик российской сети железных дорог несет социальную ответственность и выполняет все обязательства по строительству, реконструкции и ремонту множества важных для нас объектов. "Вместе мы увеличиваем туристическую привлекательность республики, создаем новые возможности для бизнеса и развиваем детский спорт", — добавил глава республики.

Он также рассказал Белозёрову о ходе строительства нового вокзала в Кизнере. Модульное пассажирское здание будет возведено на средства РЖД. Сейчас там делают кровельную стяжку, возводят кирпичную кладку стен и монтируют металлоконструкции декоративных элементов. Работы идут с опережением графика. К началу ноября строители планируют завершить работы на кровле и кладку стен, а также монтаж витражей и дверей. Это позволит закрыть контур здания, что необходимо для проведения внутренних работ в зимний период.

"Балезинский район — ещё одна важная точка на карте совместных работ республики и РЖД. С 2019 года там реализуется инвестиционный проект реконструкции станции Балезино. В этом сезоне стартовала реконструкция путепровода через железную дорогу в Балезинском районе. Там же совместно с РЖД продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. На текущий момент на объекте выполнены финальная регулировка наружного контура тента, монтаж сэндвич-панелей и витражей. Завершены работы по техприсоединению к системе электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также по благоустройству — подъездные пути, отмостка и тротуары. Сейчас рабочие заливают стяжку и готовят основание под входную группу. Появление спорткомплекса позволит проводить занятия по игровым видам спорта — баскетболу, волейболу, футболу, а в зимний период - по лёгкой атлетике и общей физической подготовке", - говорится в сообщении.

Аналогичный спортобъект при поддержке РЖД возвели в Ленинском районе Ижевска в 2023 году. Физкультурно-оздоровительный комплекс "Локомотив" стал центром спортивной жизни района. Ежедневно его посещают свыше 300 человек и проводится более 50 спортивных и физкультурных мероприятий различного уровня. На его базе организован тренировочный процесс для воспитанников спортивной адаптивной школы Удмуртии, команд по баскетболу на колясках, по футболу лиц с церебральным параличом и для детей с синдромом Дауна, сборной команды СВО по волейболу сидя, жителей района, сотрудников и ветеранов РЖД, рассказали в пресс-службе.

"Строительство новых современных спортивных объектов способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся спортом, что соответствует задачам государственной программы "Спорт России", которая реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Отдельным вопросом в рамках рабочей встречи стало развитие гимнастики в регионе. Александр Бречалов обсудил с Олегом Белозёровым перспективы поддержки этого вида спорта на территории республики, что позволит вывести подготовку спортсменов на новый уровень",- сообщает пресс-служба.

Власти Удмуртии напомнили, что в сентябре глава региона провёл рабочее совещание с руководителями местных федераций спортивной и художественной гимнастики — Павлом Ипатовым и Надеждой Щепелевой. Участники встречи проговорили ключевые вопросы развития спортивной инфраструктуры, укрепления материально-технической базы и организации соревнований. Реализация этих мер направлена на поддержку растущего интереса к гимнастике в регионе. На сегодняшний день в спортивных школах и секциях Удмуртии этими видами спорта занимаются более 3 тысяч человек.

"Важным направлением совместной деятельности региона и транспортной компании является и развитие мультимодальных перевозок через порт Камбарка. В июле прошлого года там состоялась первая перегрузка с водного на железнодорожный транспорт. Для этого на территории порта обновили подъездные пути, ввели в работу краны для погрузки в полувагоны и бункеры для погрузки в минераловозы", - следует из релиза.