23.10.2025

В Госдуме рассказали, сохраняется ли пенсия при переезде в другой регион
02:00 23.10.2025
В Госдуме рассказали, сохраняется ли пенсия при переезде в другой регион
В Госдуме рассказали, сохраняется ли пенсия при переезде в другой регион - РИА Новости, 23.10.2025
В Госдуме рассказали, сохраняется ли пенсия при переезде в другой регион
Если пенсионер переезжает с северной территории в Центральную часть России, он теряет "районный коэффициент", увеличивающий выплату, а также при переезде из... РИА Новости, 23.10.2025
общество
россия
север
норильск
ярослав нилов
госдума рф
россия
север
норильск
общество, россия, север, норильск, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Север, Норильск, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, сохраняется ли пенсия при переезде в другой регион

Депутат Нилов: при переезде в другой регион может измениться лишь размер пенсии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Если пенсионер переезжает с северной территории в Центральную часть России, он теряет "районный коэффициент", увеличивающий выплату, а также при переезде из одного северного региона в другой размер пенсии может измениться, так как коэффициенты в них различаются, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Хочу подробно объяснить, как переезд в другой субъект влияет на размеры страховой пенсии по старости. Как известно, основа такого вида пенсии - стаж и пенсионные коэффициенты. Однако важный финансовый фактор здесь - и место жительства. Если пенсионер переезжает, например, с северной территории в Центральную часть России, он теряет так называемый "районный коэффициент", увеличивающий выплату", - сказал Нилов.
Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в следующем году
Вчера, 13:54
Вчера, 13:54
Он уточнил, что это не касается только заработавших специальный "северный" стаж - для них вне зависимости от места жительства сохраняется надбавка за работу в сложных климатических условиях.
"Допустим, гипотетический Иван Петрович 30 лет проработал на Севере - или приравненной к нему территории - и получает пенсию по старости с увеличенным коэффициентом 1,5, живя в Норильске. Если он решит переехать к детям в Воронеж, доплату за районный коэффициент он потеряет, но гарантировано сохранит постоянную прибавку за "северные" несколько десятилетий труда", - объяснил политик.
Нилов отметил, что при переезде из одного северного региона в другой размер пенсии может измениться, поскольку коэффициенты в них различаются.
Отдельная ситуация, по его словам, - это переезд неработающего пенсионера в сельскую местность, для жителей которой действуют свои меры поддержки. Как рассказал депутат, для тех, у кого "в активе" - минимум 30 лет сельского стажа, предусмотрена надбавка в 25%, при этом, если пенсия была назначена в городской местности, а затем получатель переехал в село, он может подать заявление и получить доплату, но также важно то, что, если он потом вернется в город, сельская надбавка за ним сохранится.
"Однако не стоит пытаться "обмануть" систему, прописавшись, скажем, на Чукотке, живя при этом в Рязани и работая всю жизнь там. В Соцфонде аккумулируют все данные работодателей и, сопоставив информацию о сотруднике, выходящем на пенсию, в любом случае назначат то, что он заработал", - добавил парламентарий.
Глава думского комитета подчеркнул, что также нельзя забывать и про социальные гарантии, ведь независимо от переездов, если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума неработающего пенсионера в конкретном регионе, ее повысят до необходимого уровня, и поскольку прожиточный минимум в субъектах отличается, итоговая сумма доплаты при переезде может как вырасти, так и сократиться.
"Напоминаю, что при смене постоянного места жительства в пределах страны необходимо обязательно уведомлять об этом Социальный фонд. Сделать это можно любым удобным способом: через портал "Госуслуги", на сайте Социального фонда или обратившись в ближайший МФЦ", - подытожил Нилов.
В Госдуме рассказали, может ли иностранец получать пенсию в России
18 октября, 02:43
18 октября, 02:43
 
ОбществоРоссияСеверНорильскЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
