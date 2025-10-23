В Госдуме рассказали, сохраняется ли пенсия при переезде в другой регион

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Если пенсионер переезжает с северной территории в Центральную часть России, он теряет "районный коэффициент", увеличивающий выплату, а также при переезде из одного северного региона в другой размер пенсии может измениться, так как коэффициенты в них различаются, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Хочу подробно объяснить, как переезд в другой субъект влияет на размеры страховой пенсии по старости. Как известно, основа такого вида пенсии - стаж и пенсионные коэффициенты. Однако важный финансовый фактор здесь - и место жительства. Если пенсионер переезжает, например, с северной территории в Центральную часть России, он теряет так называемый "районный коэффициент", увеличивающий выплату", - сказал Нилов.
Он уточнил, что это не касается только заработавших специальный "северный" стаж - для них вне зависимости от места жительства сохраняется надбавка за работу в сложных климатических условиях.
"Допустим, гипотетический Иван Петрович 30 лет проработал на Севере - или приравненной к нему территории - и получает пенсию по старости с увеличенным коэффициентом 1,5, живя в Норильске. Если он решит переехать к детям в Воронеж, доплату за районный коэффициент он потеряет, но гарантировано сохранит постоянную прибавку за "северные" несколько десятилетий труда", - объяснил политик.
Нилов отметил, что при переезде из одного северного региона в другой размер пенсии может измениться, поскольку коэффициенты в них различаются.
Отдельная ситуация, по его словам, - это переезд неработающего пенсионера в сельскую местность, для жителей которой действуют свои меры поддержки. Как рассказал депутат, для тех, у кого "в активе" - минимум 30 лет сельского стажа, предусмотрена надбавка в 25%, при этом, если пенсия была назначена в городской местности, а затем получатель переехал в село, он может подать заявление и получить доплату, но также важно то, что, если он потом вернется в город, сельская надбавка за ним сохранится.
"Однако не стоит пытаться "обмануть" систему, прописавшись, скажем, на Чукотке, живя при этом в Рязани и работая всю жизнь там. В Соцфонде аккумулируют все данные работодателей и, сопоставив информацию о сотруднике, выходящем на пенсию, в любом случае назначат то, что он заработал", - добавил парламентарий.
Глава думского комитета подчеркнул, что также нельзя забывать и про социальные гарантии, ведь независимо от переездов, если пенсия оказывается ниже прожиточного минимума неработающего пенсионера в конкретном регионе, ее повысят до необходимого уровня, и поскольку прожиточный минимум в субъектах отличается, итоговая сумма доплаты при переезде может как вырасти, так и сократиться.
"Напоминаю, что при смене постоянного места жительства в пределах страны необходимо обязательно уведомлять об этом Социальный фонд. Сделать это можно любым удобным способом: через портал "Госуслуги", на сайте Социального фонда или обратившись в ближайший МФЦ", - подытожил Нилов.
