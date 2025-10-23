В Молдавии партия коммунистов отказалась участвовать в консультациях Санду

КИШИНЕВ, 23 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии заявила, что не примет участия в консультациях, инициированных президентом республики Майей Санду, по выбору кандидата на пост премьер-министра.

Накануне пресс-служба администрации главы молдавского государства сообщила, что Санду 23-24 октября проведет консультации с парламентскими фракциями по выбору претендента на должность главы правительства. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия ПДС предложит Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьера. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно конституции Молдавии , кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.

"Такие консультации продиктованы требованием законодательства. Однако Санду даже эту формальность сумела извратить и по форме, и по сути… Очевидно, что в этих условиях участие в данных консультациях теряет всякий смысл как по сути, так и по форме. Неуважение к конституции, закону, к депутатам и избирателям, сомнительная легитимность Санду в качестве главы государства не позволяют фракции ПКРМ принять участие в данных мероприятиях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Поясняется, что предполагаемая кандидатура Александра Мунтяну в премьер-министры вопреки конституции и здравому смыслу была озвучена в том числе самой Санду еще до официального утверждения нового состава парламента и задолго до формирования парламентских фракций, с которыми президент обязана консультироваться.

"Значит решение о кандидатуре госпожой Санду, а скорее не ею, а ее покровителями, было принято уже тогда, а будущие консультации уже стали формальными и ненужными… Легитимность Санду в качестве главы государства, гаранта конституции морального авторитета является сомнительной. Она проиграла выборы на территории страны и не только не пользуется авторитетом и репутацией среди населения, но и является источником агрессии в отношении собственных граждан, разделяет общество и возглавляет фактически диктаторский режим, выстроенный в стране", - подчеркивается в сообщении.