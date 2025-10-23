Овчинский: деловые объекты построят в рамках КРТ напротив Рижского вокзала

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Мещанском районе Москвы появятся несколько общественно-деловых объектов в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Данный проект является частью работы по реорганизации площади напротив Рижского вокзала. По словам министра, строительные работы будут проходить на участке площадью 3,27 гектара, который находится между ТТК, проспектом Мира и Водопроводным переулком.

"Комплексное развитие участка предусматривает также строительство 170 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольший объем при этом – свыше 134 тысяч "квадратов" – придется на объекты общественно-делового назначения. В том числе построят гостиничный комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 380 номеров. Реализация проекта позволит создать более 4,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.