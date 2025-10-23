Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: деловые объекты построят в рамках КРТ напротив Рижского вокзала - РИА Новости, 23.10.2025
08:55 23.10.2025
Овчинский: деловые объекты построят в рамках КРТ напротив Рижского вокзала
Овчинский: деловые объекты построят в рамках КРТ напротив Рижского вокзала
В Мещанском районе Москвы появятся несколько общественно-деловых объектов в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр... РИА Новости, 23.10.2025
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: деловые объекты построят в рамках КРТ напротив Рижского вокзала

Овчинский: в Мещанском районе в рамках КРТ построят общественно-деловые объекты

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Мещанском районе Москвы появятся несколько общественно-деловых объектов в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Данный проект является частью работы по реорганизации площади напротив Рижского вокзала. По словам министра, строительные работы будут проходить на участке площадью 3,27 гектара, который находится между ТТК, проспектом Мира и Водопроводным переулком.
"Комплексное развитие участка предусматривает также строительство 170 тысяч квадратных метров недвижимости. Наибольший объем при этом – свыше 134 тысяч "квадратов" – придется на объекты общественно-делового назначения. В том числе построят гостиничный комплекс площадью более 35 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 380 номеров. Реализация проекта позволит создать более 4,2 тысячи рабочих мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
На участке, где будут проводиться работы, располагается вестибюль работающей станции метро "Рижская". Там же возводят вестибюль одноименной станции БКЛ, с помощью которого можно будет пересаживаться на метро, линии МЦД и будущую железнодорожную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга, указывается в сообщении столичного департамента.
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
