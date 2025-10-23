Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 159

УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ возросло со 145 до 159 человек, госпитализированы 82, из них 20 выписаны в четверг, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Бурятии.
"По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 детей. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 20 человек сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.
Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Роспотребнадзор Бурятии сообщал РИА Новости, что на 22 октября зарегистрировано 145 случаев заболевания, из них 79 детей, госпитализированы 76 человек, из них 47 детей.