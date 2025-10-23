Число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 159

УЛАН-УДЭ, 23 окт - РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ возросло со 145 до 159 человек, госпитализированы 82, из них 20 выписаны в четверг, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Бурятии.

"По данным на 23 октября зарегистрировано 159 случаев, из них 90 детей. В республиканскую клиническую инфекционную больницу госпитализировано всего 82 человека, из которых 20 человек сегодня выписаны в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.