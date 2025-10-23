Рейтинг@Mail.ru
Украина не сможет стать членом Евросоюза, заявил Орбан
16:02 23.10.2025 (обновлено: 17:48 23.10.2025)
Украина не сможет стать членом Евросоюза, заявил Орбан
в мире, украина, будапешт, виктор орбан, евросоюз, киев
В мире, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Украина может стать стратегическим партнером Евросоюза, но страной-членом нет, Будапешт не желает быть в одном военном альянсе и в одном политическом сообществе с Киевом, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы хотим, чтобы Украина присоединилась к ЕС и была нашим стратегическим партнёром. Но мы не хотим и не будем частью одного альянса с Украиной. Они не могут быть членами ни нашего военного, ни экономического союза. Они принесут войну, отнимут наши деньги и разрушат нашу экономику. Партнёрству – да, членству – нет. Вот чего хочет венгерский народ", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
В миреУкраинаБудапештВиктор ОрбанЕвросоюзКиев
 
 
