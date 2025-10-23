https://ria.ru/20251023/orban-2050108930.html
У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан
У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 23.10.2025
У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан
У Брюсселя закончились деньги, но он хочет воевать, поэтому сокращает социальную поддержку населения европейских стран, хочет принять Украину и отправить туда... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:51:00+03:00
2025-10-23T15:51:00+03:00
2025-10-23T17:52:00+03:00
в мире
украина
брюссель
европа
виктор орбан
евросоюз
украина
брюссель
европа
