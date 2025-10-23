Рейтинг@Mail.ru
У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан
15:51 23.10.2025 (обновлено: 17:52 23.10.2025)
У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан
У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан

© Getty Images / Anadolu/Robert NemetiПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками "Марша мира" в Будапеште. 23 октября 2025
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. У Брюсселя закончились деньги, но он хочет воевать, поэтому сокращает социальную поддержку населения европейских стран, хочет принять Украину и отправить туда европейские деньги, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Брюсселя закончились деньги, у них их нет, но они хотят воевать. Вот почему они хотят повысить налоги, вот почему они хотят обложить налогом пенсии, вот почему они хотят отменить снижение тарифов на коммунальные услуги, вот почему они хотят заставить нас платить военную дань. И вот почему они хотят любой ценой впихнуть Украину в Евросоюз. Чтобы принести войну в Европу, чтобы выманить деньги европейцев и отправить их Украине", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
Венгерский премьер подчеркнул, что Брюссель относится к странам-членам ЕС как к колониям.
ЕС уже ставит на повестку дня раздел Украины, заявил Орбан
В миреУкраинаБрюссельЕвропаВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
