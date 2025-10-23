У ЕС закончились деньги на спонсирование конфликта на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. У Брюсселя закончились деньги, но он хочет воевать, поэтому сокращает социальную поддержку населения европейских стран, хочет принять Украину и отправить туда европейские деньги, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.