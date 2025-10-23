Опрос показал, сколько россиян считают неважным пол при вождении машины

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян считают, что пол в вопросах вождения машины не имеет значения, 24% убеждены, что мужчинам вождение дается лучше, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.

Более трети (36%) россиян имеют действующее водительское удостоверение и водят автомобиль, у 15% права есть, но в последнее время они не водят, 49% рассказали, что у них нет водительского удостоверения.

Большинство (68%) респондентов убеждены, что пол человека при вождении автомобиля не имеет значения, 24% думают, что автомобиль лучше водят мужчины, 5% - что женщины.

Среди тех, кто ответил, что мужчины лучше управляют автомобилем, 70% думают, что они более внимательные и сосредоточенные, 55% сказали, что водить это "не женское дело" и мужчины лучше чувствуют дорогу (можно было дать до трех ответов).

По мнению 56% опрошенных, идеальный водитель должен быть бдительным, внимательным и собранным, 41% сказали, что он должен знать правила ПДД и быть осторожным, 18% назвали трезвость и отсутствие вредных привычек.

Две трети (67%) россиян считают, что предельный возраст, после которого людям нельзя управлять автомобилем, должен устанавливаться по медицинским показателям, 15% ответили, что в РФ нужно установить одинаковый для всех предельный возраст вождения.

Среди тех, кто поддержал идею единого верхнего порога для всех водителей, 37% думают, что он должен составлять 70 лет, 18%- 75 лет, 17% - 80 лет.