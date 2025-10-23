Рейтинг@Mail.ru
17:13 23.10.2025
Опрос показал, сколько россиян считают неважным пол при вождении машины
Опрос показал, сколько россиян считают неважным пол при вождении машины
Семь из десяти (68%) россиян считают, что пол в вопросах вождения машины не имеет значения, 24% убеждены, что мужчинам вождение дается лучше, следует из опроса... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:13:00+03:00
2025-10-23T17:13:00+03:00
2025
общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
Опрос показал, сколько россиян считают неважным пол при вождении машины

ВЦИОМ: 68% россиян считают, что пол не имеет значения при вождении машины

Мужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля
© Pixabay / SplitShire
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Семь из десяти (68%) россиян считают, что пол в вопросах вождения машины не имеет значения, 24% убеждены, что мужчинам вождение дается лучше, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
Более трети (36%) россиян имеют действующее водительское удостоверение и водят автомобиль, у 15% права есть, но в последнее время они не водят, 49% рассказали, что у них нет водительского удостоверения.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Опрос показал, сколько россиян верят в существование инопланетян
22 сентября, 01:40
Большинство (68%) респондентов убеждены, что пол человека при вождении автомобиля не имеет значения, 24% думают, что автомобиль лучше водят мужчины, 5% - что женщины.
Среди тех, кто ответил, что мужчины лучше управляют автомобилем, 70% думают, что они более внимательные и сосредоточенные, 55% сказали, что водить это "не женское дело" и мужчины лучше чувствуют дорогу (можно было дать до трех ответов).
По мнению 56% опрошенных, идеальный водитель должен быть бдительным, внимательным и собранным, 41% сказали, что он должен знать правила ПДД и быть осторожным, 18% назвали трезвость и отсутствие вредных привычек.
Две трети (67%) россиян считают, что предельный возраст, после которого людям нельзя управлять автомобилем, должен устанавливаться по медицинским показателям, 15% ответили, что в РФ нужно установить одинаковый для всех предельный возраст вождения.
Среди тех, кто поддержал идею единого верхнего порога для всех водителей, 37% думают, что он должен составлять 70 лет, 18%- 75 лет, 17% - 80 лет.
Всероссийский телефонный Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 октября 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Прогулка в парке - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте партнеров
15 октября, 03:56
 
