https://ria.ru/20251023/omsk-2050114244.html
Полиция нашла мужчину, который в женской одежде пытался взломать замки
Полиция нашла мужчину, который в женской одежде пытался взломать замки - РИА Новости, 23.10.2025
Полиция нашла мужчину, который в женской одежде пытался взломать замки
Омские полицейские выяснили личность мужчины, который в женской одежде и парике пытался взломать замки в чужие квартиры в подъезде многоквартирного дома,... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:18:00+03:00
2025-10-23T16:18:00+03:00
2025-10-23T16:44:00+03:00
происшествия
омск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050120916_0:0:1246:701_1920x0_80_0_0_efa83025b7bcb8a072fb691eacfc70a6.jpg
https://ria.ru/20251022/omsk-2049856904.html
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050120916_141:0:1076:701_1920x0_80_0_0_d67edd6e4de4dbd5fe505727bd05f4da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
Полиция нашла мужчину, который в женской одежде пытался взломать замки
В Омске мужчина в женской одежде объяснил свою попытку взломать замки
ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Омские полицейские выяснили личность мужчины, который в женской одежде и парике пытался взломать замки в чужие квартиры в подъезде многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Видеозапись с мужчиной в парике и женской одежде, который находился ночью в подъезде многоквартирного дома по улице Масленникова в Омске
, опубликовали в соцсетях. На видео видно, как мужчина в женской одежде и рыжем парике прихорашивался в лифте, а затем пытался проникнуть в чужие квартиры. По информации автора записи, ранее любителя женской одежды замечали в светлом парике и с ножом. Полиция организовала проверку.
"Разбираясь в ситуации, оперативники установили личность гражданина и доставили его в отдел полиции. Мужчина 1978 года рождения пояснил, что был пьян и ошибочно зашел в чужой дом, схожий со своим. В подъезде его внимание привлек цветок алоэ, листья которого он хотел употребить в качестве средства от простуды. Оторвав несколько листьев, мужчина ушел домой", – говорится в сообщении УМВД.
Женскую одежду на себе мужчина так же объяснил употреблением алкоголя. С ним провели профилактическую беседу, проверка случившегося продолжается.