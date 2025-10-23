Полиция нашла мужчину, который в женской одежде пытался взломать замки

ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Омские полицейские выяснили личность мужчины, который в женской одежде и парике пытался взломать замки в чужие квартиры в подъезде многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Разбираясь в ситуации, оперативники установили личность гражданина и доставили его в отдел полиции. Мужчина 1978 года рождения пояснил, что был пьян и ошибочно зашел в чужой дом, схожий со своим. В подъезде его внимание привлек цветок алоэ, листья которого он хотел употребить в качестве средства от простуды. Оторвав несколько листьев, мужчина ушел домой", – говорится в сообщении УМВД.