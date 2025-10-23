Рейтинг@Mail.ru
16:18 23.10.2025
Полиция нашла мужчину, который в женской одежде пытался взломать замки
Полиция нашла мужчину, который в женской одежде пытался взломать замки

ОМСК, 23 окт - РИА Новости. Омские полицейские выяснили личность мужчины, который в женской одежде и парике пытался взломать замки в чужие квартиры в подъезде многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Видеозапись с мужчиной в парике и женской одежде, который находился ночью в подъезде многоквартирного дома по улице Масленникова в Омске, опубликовали в соцсетях. На видео видно, как мужчина в женской одежде и рыжем парике прихорашивался в лифте, а затем пытался проникнуть в чужие квартиры. По информации автора записи, ранее любителя женской одежды замечали в светлом парике и с ножом. Полиция организовала проверку.
"Разбираясь в ситуации, оперативники установили личность гражданина и доставили его в отдел полиции. Мужчина 1978 года рождения пояснил, что был пьян и ошибочно зашел в чужой дом, схожий со своим. В подъезде его внимание привлек цветок алоэ, листья которого он хотел употребить в качестве средства от простуды. Оторвав несколько листьев, мужчина ушел домой", – говорится в сообщении УМВД.
Женскую одежду на себе мужчина так же объяснил употреблением алкоголя. С ним провели профилактическую беседу, проверка случившегося продолжается.
Мужчина-вор в женской одежде и рыжем парике в лифте - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Омске мужчина в женской одежде и парике пытался взломать чужие замки
