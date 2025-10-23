Рейтинг@Mail.ru
Кравцов рассказал о Международной естественно-научной олимпиаде юниоров
10:22 23.10.2025 (обновлено: 10:31 23.10.2025)
Кравцов рассказал о Международной естественно-научной олимпиаде юниоров
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2025)
Кравцов рассказал о Международной естественно-научной олимпиаде юниоров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция, посвященная проведению 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2025). Участие в мероприятии принял министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Интеллектуальное состязание пройдет в России впервые с 23 ноября по 2 декабря на федеральной территории "Сириус". Ожидается, что в очном формате олимпиада объединит школьников из более чем 35 стран.
"Несмотря на безуспешные попытки недружественных стран повлиять на политику, экономику и даже гуманитарную сферу нашей страны, именно Россия примет 22-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров. Ребята из разных стран смогут получить прекрасные впечатления от нашей страны, пообщаться с талантливыми сверстниками и преподавателями вузов. Уверен, решение о проведении олимпиады в "Сириусе" свидетельствует о признании высокого уровня российского образования. Наши школьники традиционно постоянно показывают высокие результаты на престижных международных состязаниях, мы входим в тройку стран лидеров по количеству завоеванных медалей", – отметил Сергей Кравцов.

В ходе пресс-конференции заместитель руководителя образовательного фонда "Талант и успех", директор научно-технологического университета "Сириус" Антон Гусев представил программу олимпиады и напомнил, что школьники из России, одержавшие победу на международных состязаниях, получают до 1 млн рублей. На аналогичную сумму могут претендовать наставники ребят.
"Для участников Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO) подготовлена насыщенная экскурсионно-культурная часть. Ребята познакомятся с историей и традициями России, узнают о наших ценностях. Отмечу, что олимпиада пройдет параллельно с V Конгрессом молодых ученых, поэтому школьники получат возможность пообщаться с ведущими российскими специалистами", – подчеркнул он.

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов рассказал об особенностях работы с талантливыми школьниками. Он отметил, что у участников 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров будет возможность показать свои навыки в трех дисциплинах.
Соревнование включает в себя тестовый, теоретический и практический туры, которые проводятся в разные дни. Талантливым школьникам необходимо ответить на 30 вопросов –по десять из области физики, химии и биологии, решить задачи по всем трем предметам и провести исследование.
Заместитель генерального директора по персоналу государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Татьяна Терентьева информировала, что абсолютный победитель олимпиады получит возможность совершить экспедицию на ледоколе на Северный полюс.
Также участие в пресс-конференции принял директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Алимов.
Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) ежегодно проводится с 2004 года для школьников не старше 15 лет. Она направлена на повышение интереса учеников к естественным наукам.
Проведение олимпиады в 2025 году в России поддержано Президентом Российской Федерации и одобрено Международным оргкомитетом естественно-научной олимпиады юниоров. Оператор мероприятия – образовательный фонд "Талант и успех", партнеры – госкорпорация "Росатом" и Московский физико-технический институт.
 
