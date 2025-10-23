Рейтинг@Mail.ru
Обвинение просит дать блогеру Шабутдинову восемь лет колонии
16:32 23.10.2025 (обновлено: 16:39 23.10.2025)
Обвинение просит дать блогеру Шабутдинову восемь лет колонии
Обвинение просит дать блогеру Шабутдинову восемь лет колонии
Гособвинение просит приговорить к 8 годам колонии общего режима блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия, москва, аяз шабутдинов
Происшествия, Москва, Аяз Шабутдинов
Обвинение просит дать блогеру Шабутдинову восемь лет колонии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Гособвинение просит приговорить к 8 годам колонии общего режима блогера, бизнес-тренера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Прошу признать Шабутдинова Аяза Рифатовича виновным… назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 15 миллионов 526 тысяч рублей", - сказала прокурор.
Кроме того, она потребовала лишить его права заниматься деятельностью, связанной с реализацией образовательных программ, сроком на 5 лет.
Ранее в суде Шабутдинов полностью признал вину.
Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности.
По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников орггруппы пострадали 113 граждан, которые платили за программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура.
Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.
ПроисшествияМоскваАяз Шабутдинов
 
 
