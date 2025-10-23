https://ria.ru/20251023/obstojatelstva-2049957249.html
Власти установят все обстоятельства взрыва на предприятии в Копейске
Власти установят все обстоятельства взрыва на предприятии в Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
Власти установят все обстоятельства взрыва на предприятии в Копейске
Правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего на предприятии в челябинском Копейске, где произошел взрыв, сообщил губернатор Челябинской... РИА Новости, 23.10.2025
