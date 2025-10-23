Эксперты назвали вызовы и перспективы исторического образования

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вопросы исторического просвещения подняли эксперты Всероссийского форума учителей истории и обществознания, который стартовал в Москве на площадке МГИМО.

Пленарное заседание "Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания" открылось выступлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова. По его словам, история и обществознание — ключевые предметы, которые формируют мировоззрение школьников.

"С 1 сентября 2026 года вводится новый предмет — мы предполагаем, что его будут преподавать учителя истории, — "Духовно-нравственная культура России", — отметил министр, подчеркнув, что это будет предмет о героях страны: российских поэтах, ученых, военных.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об изменениях правил приема в гуманитарные вузы. С 2027 года ЕГЭ по истории станет обязательным для абитуриентов гуманитарных направлений.

"Сейчас тенденция будет меняться, и количество ребят, выбирающих историю, взлетит, как это было с информатикой", — подчеркнул Музаев.

Участники пленарной сессии обсудили также миссию педагога в современных условиях. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева выделила три ключевых вызова, стоящих сегодня перед учителем истории.

Она отметила, что в эпоху интернета педагог перестал быть единственным источником знания. Кроме того, сегодня перед учителем стоят серьезные мировоззренческие и цивилизационные вызовы, и его миссия в период трансформации — сохранить преемственность. Особое внимание Малышева уделила тому, что историю нельзя "зазубривать", в ней нужно жить.

По ее словам, понимание этих вызовов выводит на категорию исторической памяти. "Историческая память — это наша экосистема гражданственности, в которой мы существуем. Ее выучить нельзя, она формируется, ее воспитывают", — заявила Малышева.

Как подчеркнул руководитель Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени В.С. Леднева Максим Костенко, историческое просвещение является основой обновления содержания, методов и средств обучения всего школьного образования. Именно поэтому история и обществознание стали первыми учебными предметами, которые сегодня обновляются и с точки зрения программы, и с точки зрения содержания.

По его мнению, историческое образование — это сердцевина исторического просвещения. Однако невозможно заниматься просвещением в рамках одного школьного предмета.

"Сегодня мы должны говорить об интеграции исторического содержания в другие учебные предметы, а также во внеурочную деятельность, в программы воспитания и дополнительного образования", — резюмировал Костенко.