Эксперты назвали вызовы и перспективы исторического образования - РИА Новости, 23.10.2025
17:25 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/obrazovanie-2050141907.html
Эксперты назвали вызовы и перспективы исторического образования
Эксперты назвали вызовы и перспективы исторического образования - РИА Новости, 23.10.2025
Эксперты назвали вызовы и перспективы исторического образования
Вопросы исторического просвещения подняли эксперты Всероссийского форума учителей истории и обществознания, который стартовал в Москве на площадке МГИМО.
2025-10-23T17:25:00+03:00
2025-10-23T17:25:00+03:00
общество
россия
москва
елена малышева
анзор музаев
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
мгимо
россия
москва
общество, россия, москва, елена малышева, анзор музаев, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), мгимо, российское общество "знание"
Общество, Россия, Москва, Елена Малышева, Анзор Музаев, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), МГИМО, Российское общество "Знание", Социальный навигатор, СН_Образование

Эксперты назвали вызовы и перспективы исторического образования

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вопросы исторического просвещения подняли эксперты Всероссийского форума учителей истории и обществознания, который стартовал в Москве на площадке МГИМО.
Пленарное заседание "Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания" открылось выступлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова. По его словам, история и обществознание — ключевые предметы, которые формируют мировоззрение школьников.
"С 1 сентября 2026 года вводится новый предмет — мы предполагаем, что его будут преподавать учителя истории, — "Духовно-нравственная культура России", — отметил министр, подчеркнув, что это будет предмет о героях страны: российских поэтах, ученых, военных.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об изменениях правил приема в гуманитарные вузы. С 2027 года ЕГЭ по истории станет обязательным для абитуриентов гуманитарных направлений.
Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по духовно-нравственной культуре
Вчера, 12:48
"Сейчас тенденция будет меняться, и количество ребят, выбирающих историю, взлетит, как это было с информатикой", — подчеркнул Музаев.
Участники пленарной сессии обсудили также миссию педагога в современных условиях. Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева выделила три ключевых вызова, стоящих сегодня перед учителем истории.
Она отметила, что в эпоху интернета педагог перестал быть единственным источником знания. Кроме того, сегодня перед учителем стоят серьезные мировоззренческие и цивилизационные вызовы, и его миссия в период трансформации — сохранить преемственность. Особое внимание Малышева уделила тому, что историю нельзя "зазубривать", в ней нужно жить.
По ее словам, понимание этих вызовов выводит на категорию исторической памяти. "Историческая память — это наша экосистема гражданственности, в которой мы существуем. Ее выучить нельзя, она формируется, ее воспитывают", — заявила Малышева.
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету
22 октября, 19:04
Как подчеркнул руководитель Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени В.С. Леднева Максим Костенко, историческое просвещение является основой обновления содержания, методов и средств обучения всего школьного образования. Именно поэтому история и обществознание стали первыми учебными предметами, которые сегодня обновляются и с точки зрения программы, и с точки зрения содержания.
По его мнению, историческое образование — это сердцевина исторического просвещения. Однако невозможно заниматься просвещением в рамках одного школьного предмета.
"Сегодня мы должны говорить об интеграции исторического содержания в другие учебные предметы, а также во внеурочную деятельность, в программы воспитания и дополнительного образования", — резюмировал Костенко.
Мероприятие проходит по инициативе Минпросвещения России при поддержке Российского общества "Знание", Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева, Российского военно-исторического общества.
 
Мероприятие проходит по инициативе Минпросвещения России при поддержке Российского общества "Знание", Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева, Российского военно-исторического общества.
 
 
