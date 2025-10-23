Николаев: узбекские партнеры в ОЭЗ "Новочебоксарск" наладят выпуск товаров

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На полях II Совета регионов России и Узбекистана глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с руководством предприятий АО "Узмахсуссувтаъмиртаъминот" и НПО "Чебоксарский электромашиностроительный завод", стороны договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В ходе переговоров обсудили вопросы реализации перспективных направлений развития инвестиционного проекта ООО "НПО "Чебоксарский электромашиностроительный завод". По итогам встречи было подписано трехстороннее соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Новочебоксарск". Подписи в документе поставили министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, генеральный директор НПО "Чебоксарский электромашиностроительный завод" Муминтой Камалов, врио генерального директора ООО "Фильтр 21" Сергей Алексеев.

"Высоко оцениваю этот проект. Это, во-первых, импортозамещение и приближение технологического лидерства, во-вторых, — реальный драйвер для энергетики, химии, нефтегаза, металлургии и строительства. Проект усилит экспорт в этих секторах и внесет вклад в Концепцию технологического развития до 2030 года. Экономический эффект очевиден: повысятся отчисления в бюджет, плюс рост налоговых поступлений от ОЭЗ в целом. Это шаг к устойчивому росту, где Чувашия становится хабом для евразийского партнерства", — отметил глава Чувашской Республики.

Инвесторы намерены наладить выпуск широкого ассортимента высокотехнологичной продукции для предприятий энергетического комплекса, химической, нефтегазовой, металлургической отраслей, строительства и машиностроения. Резидент ОЭЗ локализует производство гидро- и турбогенераторов, промышленных насосов, силовых электродвигателей, низковольтных комплектных и комплектных распределительных устройств, силовых трансформаторов мощностью до 10 мегавольт-ампер.

В реализацию проекта инвесторы намерены вложить порядка 588 миллионов рублей собственных средств. Планируется строительство административно-производственного комплекса площадью 9 тысяч квадратных метров, подведение инженерных коммуникаций, а также приобретение необходимого технологического оборудования.