Николаев: узбекские партнеры в ОЭЗ "Новочебоксарск" наладят выпуск товаров

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. На полях II Совета регионов России и Узбекистана глава Чувашской Республики Олег Николаев встретился с руководством предприятий АО "Узмахсуссувтаъмиртаъминот" и НПО "Чебоксарский электромашиностроительный завод", стороны договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В ходе переговоров обсудили вопросы реализации перспективных направлений развития инвестиционного проекта ООО "НПО "Чебоксарский электромашиностроительный завод". По итогам встречи было подписано трехстороннее соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне "Новочебоксарск". Подписи в документе поставили министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Лариса Рафикова, генеральный директор НПО "Чебоксарский электромашиностроительный завод" Муминтой Камалов, врио генерального директора ООО "Фильтр 21" Сергей Алексеев.
"Высоко оцениваю этот проект. Это, во-первых, импортозамещение и приближение технологического лидерства, во-вторых, — реальный драйвер для энергетики, химии, нефтегаза, металлургии и строительства. Проект усилит экспорт в этих секторах и внесет вклад в Концепцию технологического развития до 2030 года. Экономический эффект очевиден: повысятся отчисления в бюджет, плюс рост налоговых поступлений от ОЭЗ в целом. Это шаг к устойчивому росту, где Чувашия становится хабом для евразийского партнерства", — отметил глава Чувашской Республики.
Инвесторы намерены наладить выпуск широкого ассортимента высокотехнологичной продукции для предприятий энергетического комплекса, химической, нефтегазовой, металлургической отраслей, строительства и машиностроения. Резидент ОЭЗ локализует производство гидро- и турбогенераторов, промышленных насосов, силовых электродвигателей, низковольтных комплектных и комплектных распределительных устройств, силовых трансформаторов мощностью до 10 мегавольт-ампер.
В реализацию проекта инвесторы намерены вложить порядка 588 миллионов рублей собственных средств. Планируется строительство административно-производственного комплекса площадью 9 тысяч квадратных метров, подведение инженерных коммуникаций, а также приобретение необходимого технологического оборудования.
"Значимость проекта оценивается как крупномасштабная, то есть реализация проекта будет способствовать реализации мероприятий концепции технологического развития до 2030 года. Проект предполагает создание 50 новых рабочих мест. Работников планируется трудоустраивать, в том числе из числа лиц, состоящих на учете в центре занятости на территории Новочебоксарска и Чебоксар, а также близлежащих муниципалитетов. Также прогнозируется значительный эффект для экономики — это отчисления в бюджетную систему и внебюджетные фонды", — отметила Рафикова.