Нидерланды поддержали идею использования российских активов

"Нам нужно найти решение этой проблемы. Мы поддерживаем использование этих замороженных активов. Я также заявлял в прошлый раз на неформальном совете, что это должно быть технически и финансово осуществимо. И я прекрасно понимаю вопрос, поднятый моим бельгийским коллегой, который также считает, что мы должны нести этот риск вместе. Я по-прежнему считаю так же", - сказал Схоф журналистам.