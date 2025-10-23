https://ria.ru/20251023/niderlandy-2050009558.html
Нидерланды поддержали идею использования российских активов
Нидерланды поддержали идею использования российских активов
Схоф: Нидерланды поддерживают идею использования замороженных активов России
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Нидерланды поддерживают идею использования замороженных активов РФ, но риски в ЕС должны нести все вместе, заявил в четверг премьер-министр страны Дик Схоф перед началом саммита стран Евросоюза.
"Нам нужно найти решение этой проблемы. Мы поддерживаем использование этих замороженных активов. Я также заявлял в прошлый раз на неформальном совете, что это должно быть технически и финансово осуществимо. И я прекрасно понимаю вопрос, поднятый моим бельгийским коллегой, который также считает, что мы должны нести этот риск вместе. Я по-прежнему считаю так же", - сказал Схоф журналистам.
В то же время, премьер отметил, что считает важным, чтобы эти деньги были доступны для нужд Украины
и чтобы Украина указала, как она хочет их потратить.
Ранее премьер Бельгии
Барт де Вевер заявил, что все страны ЕС
должны разделить риски в случае использования активов РФ
. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.