Рейтинг@Mail.ru
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/neft-2050191283.html
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин
Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть и нефтепродукты, США - больше потребляют, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T19:13:00+03:00
2025-10-23T19:13:00+03:00
экономика
россия
саудовская аравия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050181416_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8555bccd7a7b9bd423d2927cd7b3b3b8.jpg
https://ria.ru/20251002/rynok-2046048717.html
россия
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050181416_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc6e45da33856a6135323ae9d9b3bf06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, саудовская аравия, сша, владимир путин
Экономика, Россия, Саудовская Аравия, США, Владимир Путин
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин

Путин: Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть, а США больше потребляют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть и нефтепродукты, США - больше потребляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сейчас США - у них по-моему добыча где-то 13,5 миллионов баррелей в сутки, занимает первое место. На втором месте - Саудовская Аравия - где-то около 10 миллионов. И Российская Федерация на третьем, где-то 9,5 миллиона баррелей в сутки. Но США потребляют 20 миллионов, они что-то продают и еще больше закупают... А вот Российская Федерация и Саудовская Аравия, они больше продают нефти и нефтепродуктов", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Выпадение России с нефтяного рынка приведет к скачку цен, заявил Путин
2 октября, 22:23
 
ЭкономикаРоссияСаудовская АравияСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала