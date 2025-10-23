https://ria.ru/20251023/neft-2050191283.html
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин - РИА Новости, 23.10.2025
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин
Россия и Саудовская Аравия больше продают нефть и нефтепродукты, США - больше потребляют, заявил президент РФ Владимир Путин.
Россия продает больше нефти, чем потребляет, заявил Путин
