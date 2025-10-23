Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Татарстана возглавил набсовет объединения кластеров России
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
19:05 23.10.2025
Вице-премьер Татарстана возглавил набсовет объединения кластеров России
Вице-премьер Татарстана возглавил набсовет объединения кластеров России
россия, санкт-петербург, московская область (подмосковье)
Республика Татарстан, Россия, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье)
CC BY 4.0 / Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан (cropped) / Вице-премьер Татарстана, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко
КАЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Вице-премьер Татарстана - министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко возглавил набсовет Делового объединения кластеров России, сообщает региональный минпромторг.
"На заседании Делового объединения кластеров России избрали председателя наблюдательного совета. Им стал заместитель премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко", - говорится в сообщении.
В набсовет входят отраслевые министры. В частности, в заседании приняли участие руководители и представители министерств экономического развития, промышленности из Московской области, Санкт-Петербурга, Башкирии, Хакасии, Курганской, Свердловской, Самарской областей, Хабаровского края и других регионов.
"Считаю, что нам нужно объединить усилия в развитии кооперации, взаимных инвестиций и поставок. Предлагаю стать союзниками и приглашать ваши предприятия присоединиться к работе отраслевых комитетов объединения. Надо поддерживать кооперацию наших компаний, они создают новые продукты, вместе предприятия сильнее и двигают целые отрасли", - сказал Коробченко, обращаясь к участникам заседания.
По его словам, кластерная модель, то есть совместная работа государства, бизнеса и науки, способствует более быстрому росту промышленности, запуску новых проектов. "Выстроив такую работу в Татарстане, мы добились хороших результатов. По итогам прошлого года индекс промпроизводства превысил 105%, отгрузка – 5,6 триллиона рублей. Предприятия получили почти 110 миллиардов рублей федерального финансирования. Республика возглавила рейтинг эффективности регионов в сфере промышленности", - отметил Коробченко.
В пример он также привел компании "Питон" и "Техникс" из Екатеринбурга. При поддержке объединения первая увеличила выручку почти в восемь раз, вторая - в 18 раз.
"Действительно, нельзя недооценивать ту синергию, которую получают компании в развитии кластеров. У нас их 16. Нужно вырабатывать новые меры поддержки с привязкой к кластерному развитию. Сегодня кластер - это не взаимосвязь рядом расположенных предприятий, а уже межрегиональные цепочки. Нам важно всем вместе двигаться в развитии кластерной политики", - сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.
Деловое объединение кластеров России образовано в январе 2025 года. Объединение насчитывает свыше 1,5 тысяч участников - это кластеры более чем 20 регионов России, предприятия из 59 субъектов РФ, 16 стран, а также представители органов власти, федеральных структур поддержки и науки в составе 23 отраслевых комитетов. Структура развивает кооперацию между кластерами, предприятиями, оказывает поддержку в привлечении льготного финансирования, субсидирования, открытии производств, продвижении продукции в крупные корпорации, регионы и дружественные страны.
