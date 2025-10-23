Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 году, планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Подмосковье увеличит производство мясной продукции на 6% к 2030 году. Московская область реализует комплекс мероприятий по увеличению объемов производства в аграрном секторе. К 2030 году регион планирует увеличить выпуск продукции агропромышленного комплекса на 25% относительно показателей 2021 года, одновременно нарастив экспортные поставки в 1,5 раза. В том числе внимание уделяется развитию мясного животноводства, где планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн", - говорится в сообщении.