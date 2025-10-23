https://ria.ru/20251023/myaso-2050020041.html
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г - РИА Новости, 23.10.2025
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 году, планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн, сообщили в министерстве... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T11:05:00+03:00
2025-10-23T11:05:00+03:00
2025-10-23T11:05:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ad65b5975b5b15f2e525e2b3706d4f.jpg
https://ria.ru/20251022/moloko-2049793440.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978513157_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fa94249919165dd4d7e61e42677a081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г
В Подмосковье планируют увеличить производство мясной продукции на 6% к 2030 г
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 году, планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Подмосковье увеличит производство мясной продукции на 6% к 2030 году. Московская область реализует комплекс мероприятий по увеличению объемов производства в аграрном секторе. К 2030 году регион планирует увеличить выпуск продукции агропромышленного комплекса на 25% относительно показателей 2021 года, одновременно нарастив экспортные поставки в 1,5 раза. В том числе внимание уделяется развитию мясного животноводства, где планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в регионе к 2030 году возрастет производство мяса скота и птицы на 6%, свинины - на 3%, крупного рогатого скота - на 2%. Для выполнения поставленных задач в регионе ведется работа над двумя новыми инвестиционными проектами.