Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г
Новости Подмосковья
 
11:05 23.10.2025
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 году, планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн, сообщили в министерстве... РИА Новости, 23.10.2025
Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 г

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Производство мясной продукции в Подмосковье увеличится на 6% к 2030 году, планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Подмосковье увеличит производство мясной продукции на 6% к 2030 году. Московская область реализует комплекс мероприятий по увеличению объемов производства в аграрном секторе. К 2030 году регион планирует увеличить выпуск продукции агропромышленного комплекса на 25% относительно показателей 2021 года, одновременно нарастив экспортные поставки в 1,5 раза. В том числе внимание уделяется развитию мясного животноводства, где планируется достичь объема производства в 350 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в регионе к 2030 году возрастет производство мяса скота и птицы на 6%, свинины - на 3%, крупного рогатого скота - на 2%. Для выполнения поставленных задач в регионе ведется работа над двумя новыми инвестиционными проектами.
