Мурашко наградил победителей конкурса "Лучший врач года"

"У нас уже стала фактически традиция сегодня, в торжественное закрытие, чествовать отличившихся работников отечественного здравоохранения. И, конечно же, в первую очередь, я хотел бы сказать, что все номинанты прошли достаточно сложный отбор, это был трехэтапный отбор, каждый из них прошел и региональную часть, и федеральный уровень. И сегодня перед нами предстанут люди, завоевавшие высшие награды и ставшие символами безупречного профессионализма в области здравоохранения, получающие государственные награды, указы, подписанные президентом", - сказал министр.