19:30 23.10.2025 (обновлено: 22:41 23.10.2025)
Мурашко наградил победителей конкурса "Лучший врач года"
москва
2025
Москва
© Фото : Министерство здравоохранения Российской ФедерацииМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко наградил победителей всероссийских конкурсов "Лучший врач года" и "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием", передает корреспондент РИА Новости.
Награждение прошло в концертном зале национального центра "Россия" в рамках конгресса "Национальное здравоохранение".
"У нас уже стала фактически традиция сегодня, в торжественное закрытие, чествовать отличившихся работников отечественного здравоохранения. И, конечно же, в первую очередь, я хотел бы сказать, что все номинанты прошли достаточно сложный отбор, это был трехэтапный отбор, каждый из них прошел и региональную часть, и федеральный уровень. И сегодня перед нами предстанут люди, завоевавшие высшие награды и ставшие символами безупречного профессионализма в области здравоохранения, получающие государственные награды, указы, подписанные президентом", - сказал министр.
Он добавил, что общее количество участников конгресса "Национальное здравоохранение" составило 4 тысячи человек, в рамках деловой программы прошло 30 очных и 12 онлайн-сессий.
Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке национального центра "Россия".
