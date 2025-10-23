https://ria.ru/20251023/moskva-2051271108.html
В Москве с начала года произвели более 800 млн кубометров питьевой воды
В Москве с начала года произвели более 800 млн кубометров питьевой воды - РИА Новости, 28.10.2025
В Москве с начала года произвели более 800 млн кубометров питьевой воды
Более 800 миллионов кубометров питьевой воды произвели в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.10.2025
2025-10-23T12:32:00+03:00
2025-10-23T12:32:00+03:00
2025-10-28T17:43:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосводоканал
вода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992965097_0:149:2060:1308_1920x0_80_0_0_78fd02b55d97de4056bbfdce6126a153.jpg
https://ria.ru/20251009/biryukov-2047300279.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992965097_150:0:1894:1308_1920x0_80_0_0_ed3297b441f58b270e8e8417a9249b2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводоканал, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосводоканал, Вода
В Москве с начала года произвели более 800 млн кубометров питьевой воды
Более 800 млн кубометров питьевой воды произвели в Москве с начала 2025 года
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Более 800 миллионов кубометров питьевой воды произвели в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 800 млн кубометров питьевой воды произвели в столице с начала года. Ежедневно Москва потребляет почти 3 млн кубометров воды. Питьевую воду готовят на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо традиционной схемы очистки используются передовые методы, включающие озоносорбцию и мембранную ультрафильтрацию. С 2025 года на всех станциях для очистки воды используют коагулянты, изготовленные на собственном производстве АО "Мосводоканал".
"В городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Чтобы на всем этом пути сохранить высокое качество воды, специалисты применяют современные технологии обеззараживания. АО "Мосводоканал" использует гипохлорит натрия. В 2012 году он полностью заменил опасный при транспортировке и хранении жидкий хлор", - уточняется в сообщении.
Более того, качество питьевой воды на всех этапах производства и подачи потребителям проверяют сотрудники центра контроля качества АО "Мосводоканал". С начала 2025 года выполнили около 2,5 миллионов исследований.