В Москве с начала года произвели более 800 млн кубометров питьевой воды

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Более 800 миллионов кубометров питьевой воды произвели в Москве с начала года, сообщается в Более 800 миллионов кубометров питьевой воды произвели в Москве с начала года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Более 800 млн кубометров питьевой воды произвели в столице с начала года. Ежедневно Москва потребляет почти 3 млн кубометров воды. Питьевую воду готовят на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо традиционной схемы очистки используются передовые методы, включающие озоносорбцию и мембранную ультрафильтрацию. С 2025 года на всех станциях для очистки воды используют коагулянты, изготовленные на собственном производстве АО "Мосводоканал".

"В городе проложено более 13 тысяч километров водопроводных сетей. Чтобы на всем этом пути сохранить высокое качество воды, специалисты применяют современные технологии обеззараживания. АО "Мосводоканал" использует гипохлорит натрия. В 2012 году он полностью заменил опасный при транспортировке и хранении жидкий хлор", - уточняется в сообщении.