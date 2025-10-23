В Москве осудили четверых фигурантов дела о похищении главы SIAD

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 11 лет лишения свободы четверых фигурантов дела о похищении в Москве главы российского представительства газовой компании SIAD Стефано Гуидотти, передает корреспондент РИА Новости.

Подсудимые признаны виновными в похищении человека и разбое.

Надир Абалов и Залумхан Ибрагимов получили по 10 лет колонии строгого режима, Азиз Курбанов - 9 лет, Али Зейналов - 11 лет. Также с каждого из них в пользу потерпевшего взыскали по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.

Абалов, который уже был судим, дополнительно получил штраф в 50 тысяч рублей, назначенный ранее по другому решению суда.

Как было установлено в суде, в мае 2024 года подчинённый хотел надавить на руководство итальянской компании SIAD для возобновления финансовых отношений и получения статуса партнёра, а в конечном итоге приобрести значительную финансовую выгоду. Для этого он решил похитить главу представительства компании в России (SIAD Rus) Стефано Гуидотти.

В середине июня прошлого года заказчик, будучи за границей, подыскал трех безработных, а для контроля и получения у потерпевшего конфиденциальной информации о компании он также привлек своего родственника.

На подготовку похищения заказчик отдал фигурантам 800 тысяч рублей, из которых 85 тысяч рублей полагались каждому в качестве аванса. Злоумышленники вели наблюдение за потерпевшим.

Гуидотти похитили 28 июня 2024 года у жилого дома в центре Москвы . Преступники, угрожая пистолетом, затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Угрожая расправой, они заставили потерпевшего позвонить своему руководителю и сообщить о своем якобы задержании, а также о необходимости связаться с заказчиком, чтобы договариваться об условиях освобождения.

Они обыскали потерпевшего и похитили вещи и деньги более чем на 80 тысяч рублей. Затем отправились в Брянск , где удерживали Гуидотти около 36 часов, пока его не освободила полиция.