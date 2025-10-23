Рейтинг@Mail.ru
В Москве осудили четверых фигурантов дела о похищении главы SIAD - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/moskva-2050137777.html
В Москве осудили четверых фигурантов дела о похищении главы SIAD
В Москве осудили четверых фигурантов дела о похищении главы SIAD - РИА Новости, 23.10.2025
В Москве осудили четверых фигурантов дела о похищении главы SIAD
Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 11 лет лишения свободы четверых фигурантов дела о похищении в Москве главы российского... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T17:16:00+03:00
2025-10-23T17:16:00+03:00
россия
москва
брянск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20241024/arest-1979730542.html
https://ria.ru/20250611/novosibirsk-2022234070.html
https://ria.ru/20250619/chernin-2024010485.html
россия
москва
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, брянск
Россия, Москва, Брянск
В Москве осудили четверых фигурантов дела о похищении главы SIAD

Суд приговорил к 11 годам лишения свободы фигурантов дела о похищении Гуидотти

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 11 лет лишения свободы четверых фигурантов дела о похищении в Москве главы российского представительства газовой компании SIAD Стефано Гуидотти, передает корреспондент РИА Новости.
Подсудимые признаны виновными в похищении человека и разбое.
Суд в столице избрал меру пресечения фигурантам по делу о похищении девушек в центре Москвы и вымогательстве - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве
24 октября 2024, 09:42
Надир Абалов и Залумхан Ибрагимов получили по 10 лет колонии строгого режима, Азиз Курбанов - 9 лет, Али Зейналов - 11 лет. Также с каждого из них в пользу потерпевшего взыскали по 1 миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда.
Абалов, который уже был судим, дополнительно получил штраф в 50 тысяч рублей, назначенный ранее по другому решению суда.
Как было установлено в суде, в мае 2024 года подчинённый хотел надавить на руководство итальянской компании SIAD для возобновления финансовых отношений и получения статуса партнёра, а в конечном итоге приобрести значительную финансовую выгоду. Для этого он решил похитить главу представительства компании в России (SIAD Rus) Стефано Гуидотти.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Новосибирске пять человек получили сроки за похищение девушки
11 июня, 13:46
В середине июня прошлого года заказчик, будучи за границей, подыскал трех безработных, а для контроля и получения у потерпевшего конфиденциальной информации о компании он также привлек своего родственника.
На подготовку похищения заказчик отдал фигурантам 800 тысяч рублей, из которых 85 тысяч рублей полагались каждому в качестве аванса. Злоумышленники вели наблюдение за потерпевшим.
Гуидотти похитили 28 июня 2024 года у жилого дома в центре Москвы. Преступники, угрожая пистолетом, затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Угрожая расправой, они заставили потерпевшего позвонить своему руководителю и сообщить о своем якобы задержании, а также о необходимости связаться с заказчиком, чтобы договариваться об условиях освобождения.
Они обыскали потерпевшего и похитили вещи и деньги более чем на 80 тысяч рублей. Затем отправились в Брянск, где удерживали Гуидотти около 36 часов, пока его не освободила полиция.
Международный концерн SIAD был основан в Бергамо (Италия) в 1927 году и, согласно данным на официальном сайте компании, является одной из ведущих фирм, работающих в газовой отрасли. В России SIAD Rus была зарегистрирована в 2007 году.
Оглашение приговора экс-генеральному директору ООО Институт Газэнергопроект, президенту группы компаний ГазЭнергоСтрой и другим фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств организованной группой, в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Экс-зампреда комитета ТПП приговорили к десяти годам колонии
19 июня, 18:12
 
РоссияМоскваБрянск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала