В Молдавии оценивают риски из-за санкций США против "Лукойла"

КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии срочно вызвало руководство компании Lukoil-Moldova для обсуждения последствий санкций США против российской компании "Лукойл", чтобы оценить риски для рынка нефтепродуктов в республике, сообщается в четверг на сайте ведомства.
"Регулятор энергорынка Молдавии мониторит ситуацию и готово предпринять все предусмотренные законом меры, чтобы сохранить стабильность и предсказуемость поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Мы пригласили представителей Lukoil-Moldova в оперативном режиме, чтобы уточнить текущую организационную ситуацию в компании и дальнейшие шаги в новом международном контексте", - сообщили в НАРЭ.
Агентство подчеркнуло, что как регулятор единой государственной политики на рынке нефтепродуктов будет принимать все меры в рамках полномочий для обеспечения предсказуемости и безопасности поставок.
Согласно сообщению НАРЭ, представители Lukoil-Moldova заверили, что санкции не повлияют на операционную деятельность в Молдавии.
