В Молдавии оценивают риски из-за санкций США против "Лукойла" - РИА Новости, 23.10.2025
21:24 23.10.2025
В Молдавии оценивают риски из-за санкций США против "Лукойла"
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии срочно вызвало руководство компании Lukoil-Moldova для обсуждения последствий санкций США... РИА Новости, 23.10.2025
Cтационарная платформа компании "Лукойл"
КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии срочно вызвало руководство компании Lukoil-Moldova для обсуждения последствий санкций США против российской компании "Лукойл", чтобы оценить риски для рынка нефтепродуктов в республике, сообщается в четверг на сайте ведомства.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний.
"Регулятор энергорынка Молдавии мониторит ситуацию и готово предпринять все предусмотренные законом меры, чтобы сохранить стабильность и предсказуемость поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Мы пригласили представителей Lukoil-Moldova в оперативном режиме, чтобы уточнить текущую организационную ситуацию в компании и дальнейшие шаги в новом международном контексте", - сообщили в НАРЭ.
Агентство подчеркнуло, что как регулятор единой государственной политики на рынке нефтепродуктов будет принимать все меры в рамках полномочий для обеспечения предсказуемости и безопасности поставок.
Согласно сообщению НАРЭ, представители Lukoil-Moldova заверили, что санкции не повлияют на операционную деятельность в Молдавии.
США ввели ограничительные меры против "Лукойла" и "Роснефти"
